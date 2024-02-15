Kartal Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Arasında Ek Protokol İmzalandı

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Kartal Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) ek protokolü imzalandı. Ek protokol kapsamında memurlara yönelik ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili iyileştirmeler yapıldı. Sosyal destek 15 bin TL'ye çıkarılırken, yılda 4 kez olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilecek.

Kartal Belediyesi ve Birleşik Kamu İş'e bağlı Tüm Yerel-Sen arasında yapılan ve halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesine ek olarak hazırlanan protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen ek sözleşme imza törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Tüm Yerel-Sen Genel Mali Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Uzuntaş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve çok sayıda Kartal Belediyesi çalışanı katıldı.

Tüm Yerel-Sen Genel Mali Sekreteri Burak Uzuntaş, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal duruma dikkat çekerek imzalanan ek protokolle ilgili hem sendika temsilcilerine, hem de Başkan Yüksel'e teşekkür etti. Uzuntaş, "Burada ayrıca yöneticilerime, yöneticilerimin yanında tüm Kartal Belediyesi memur çalışanlarına ve Kartal Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ek protokolün hepinize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende, yürürlükte olan TİS ek protokolüyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Buna göre, memur sosyal denge tazminatı 15 bin TL net olarak açıklandı. Günlük yemek ücreti net 187 TL olurken, zabıta personelinin günlük yemek ücreti net 250 TL oldu. Ek protokole göre yılda 4 ikramiye ödenmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Söz konusu 4 ikramiye her seferinde 5 bin TL olmak üzere Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ödenecek.

İmzalanan ek protokol ile ilgili açıklamaların ardından konuşmasını yapmak üzere mikrofonu alan Yüksel de şunları dile getirdi:

"Kartal'da değer üretmeye, iş yapmaya, icraat üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. İmkanlarımızı zorluyoruz, zorlayacağız. Çünkü sizlere güveniyoruz. En son sıkı bir pazarlıkla 14 bin TL almışlardı. Hiç pazarlık etmeye gerek yok 15 bin TL olarak düzeltmiş olalım. İnanın bir on beş dakika önce geldiğim için bir 30 Ağustos'ta anlaşmışlardı. Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de dördüncü ikramiyeniz sizlere hayırlı olsun. Gönül daha fazlasını yapmayı arzuluyor. Ben bu ekibe inanıyorum, bu ekibe güveniyorum. Önümüzdeki günlerin her birimiz için daha iyi geçeceğini umut ediyorum. Çünkü hep birlikte Kartal'da güzel işler yaptık, insanların hayatını kolaylaştıracak güzel projelere imza attık. Ev ziyaretleri yapıyorum. Gittiğimiz evlerde Mustafa Necati Etüt Merkezi'nin öğrencisini görüyorum. Bir yaptığım ev ziyaretinde kreş öğrencimizi görüyorum. Yine başka bir ev ziyaretinde sizlerin dokunduğu ya bir sağlık personelimizin ya da başka bir personelimizin dokunduğu aileleri görüyorum. Emeğinize sağlık biz büyük bir aileyiz, sizlerle güçlüyüz. Kartal'da yapacak çok işimiz var diyor, hepinizi çok seviyorum."

Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek ek protokol imzalandı ve Başkan Yüksel ile Tüm Yerel-Sen Genel Mali Sekreteri Burak Uzuntaş protokole imza attı.