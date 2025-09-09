Ne altın, ne para! Yeni evlenen çifte sürpriz hediye - Son Dakika
Ne altın, ne para! Yeni evlenen çifte sürpriz hediye

Ne altın, ne para! Yeni evlenen çifte sürpriz hediye
09.09.2025 14:21  Güncelleme: 15:00
Kastamonu'da bir düğün merasiminde gelin ve damada buzağı hediye edildi. Hayvancılıkla uğraşan çift düğünde buzağıyı biberonla besledi.

Kent merkezinde ikamet eden Saliha Yaman ve Musa Yaman çifti, düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Damat Musa Yaman'ın dayısı Gazi Salih Dıkkıloğlu ile kuzeni Emrah Dıkkıloğlu, takı töreninde çifte 3 aylık simental ırkı buzağı hediye etti. Gelin Saliha ve Damat Musa Yaman, kendilerine düğün hediyesi olarak verilen buzağıyı biberonla besleyerek süt içirdi.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan damat Musa Yaman, "Hafta sonu düğünümüz vardı. Nasip oldu, düğünümüzü yaptık, takı törenimiz geldi. Dayım Salih Dıkkıloğlu ile kuzenim Emrah Dıkkıloğlu, kendilerinden Allah razı olsun bize buzağı hediye ettiler. Çok duygulandık, gururlandık. Arkadaşlarımız ve biz, çok eğlenceli bir şekilde vakit geçirdik. Düğünümüze yoğun bir ilgi vardı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kastamonu'da Düğün Hediyesi Olarak Buzağı Verildi

Hediye edilen buzağıyı merkez Elyakut köyündeki evlerine getirdiklerine söyleyen Musa Yaman, "Ben, hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Bu da bize düğünde büyük bir sürpriz oldu. Nasip olursa köyümüze buzağıyı getirdik. Ahırımıza koyduk, besleyeceğiz, büyüteceğiz" diye konuştu.

"BUZAĞIYA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Hediye edilen buzağıya yoğun bir ilgi olduğunu belirten Musa Yaman, "Düğünümüzde çok gururlandığım, duygulandığım, çok güzel bir andı. Dostlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Galiba Kastamonu'da da bir ilk oldu. Daha önce hiç buzağı hediye edilen gelin ya da damat olmamıştı. Herkes beğendi. Bende de unutulmaz bir anı bıraktı. Çok güzeldi. Buzağıyı da köye getirdik. Köyde nasip olursa besleyeceğiz, büyüteceğiz, gözümüz gibi bakacağız" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da Düğün Hediyesi Olarak Buzağı Verildi

"BUZAĞIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Gelin Saliha Yaman ise, "Düğünde çok heyecanlıydım. Bir de o hediyeyi yani buzağıyı görünce daha bir şaşırdım. Ama bize güzel bir anı oldu. Köyümüzde buzağıyı besleyeceğiz. Hep altın ya da para takılmasına alışmışız, biz de buzağıyı görünce tabii ki şaşırdık. Hoşumuza gitti aslında bir yandan da şaşırdık, teşekkür ederiz ikisini de" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK OLSUN DİYE BUZAĞI HEDİYE ETTİK"

Yeğenine düğün hediye olarak 3 aylık buzağı veren Gazi Salih Dıkkıloğlu da, "Yeğenimin düğünü olduğu için bir ilk yapalım istedik. Bu işi düşünmüş olduk. Oğlum Emrah ile birlikte, damada buzağı hediye ettik. Kastamonu'da bir ilk oldu herhalde. Ben de Musa da aynı iş ile uğraşıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Dedik ki takı merasiminde bir değişiklik olsun. Altın ya da para olarak değil de tabii ki ne altına, ne de bizim hediye ettiğimiz buzağıyla bunun değeri ölçülmez. Bu bir ilk olsun dedik, değişiklik olsun diye biz, bunu oğlumla beraber karar verip yeğenime düğünde buzağı verdik. Ben çok duygulandım. Benim oğlumun da 3 ay önce düğünü oldu. İkinci bir düğünümüz de yeğenim için oldu. Bu duygu anlatılmaz. Rabbim tüm evlatlarımıza mutluluklar versin. Bu his gerçekten çok güzel. Gelenlerimizden, bütün komşularımızdan, akrabalarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Buzağının 3 aylık simental ırkı buzağı olduğunu söyleyen Salih Dıkkıloğlu, "Süt buzağısı. Daha süt içiriyoruz, damat da düğünde buzağının sütünü içirdi. Yeğenime bir ömür boyu mutlular diyorum. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ne altın, ne para! Yeni evlenen çifte sürpriz hediye - Son Dakika

