Kastamonu'da Sera Örtüsü Teslimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu'da Sera Örtüsü Teslimi

Kastamonu\'da Sera Örtüsü Teslimi

Tarım Bakanlığı, Kastamonu'da sera örtüleri dağıttı; bitkisel üretim 2024'te 138 milyon tona ulaşacak.

24.04.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen sera örtüsü teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, "2000'li yılların başında 98 milyon ton civarında olan bitkisel üretim varlığımız, 2024 yılında 138 milyon tona ulaştı" dedi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" altında hazırlanan "Sera Örtüsü ile Sebzeler Her Dem Yeşil Projesi" çerçevesinde üreticilere sera örtüleri teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'deki tarımsal üretimle ilgili bilgiler verdi.

"Avrupa'nın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştiriyoruz"

Avrupa'nın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştirdiklerini ve dünyada da ilk 10 ülke içerisinde yer aldıklarını söyleyen Emiralioğlu, "Ülkemizde tarımsal üretimin her aşamasında nakış gibi işleyerek desteklemek istiyoruz. Bu anlamda, Bakanımızın öncülüğünde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle tarımsal üretim planlama süreci başlamış oldu. Bu, ülkemizin yaklaşık 40-50 yıldır konuştuğu ama bir türlü hayata geçiremediği çok önemli bir proje. Biz, Sayın Bakanımızın liderliğinde bu süreci başlatmış olduk. İnşallah, önümüzdeki süreçte ülkemizin tarımsal üretimi artarak devam edecek. 2000'li yılların başında 98 milyon ton civarında olan bitkisel üretim varlığımız, 2024 yılında 138 milyon tona ulaştı. Bu, bizim üreticilerimizin, çiftçilerimizin aynı topraklardan daha fazla verim alarak elde ettiği bir sonuç. Burada sulama alanlarının arttırılmasının önemli bir payı var. Bunun yanında, verimlilik, uygun ekipman kullanımı, modern tarım tekniklerinin kullanımı, üreticilerimizin daha bilinçli tarım yapmaları bizi bu noktaya getirmiş oldu. Ülkemiz tarımsal üretim anlamında net olarak ihracatçı bir ülkedir. Avrupa'nın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştiriyoruz ve dünyada da ilk 10 ülke içerisinde yer alıyoruz. Bu anlamda bakılacak olursa ülkemiz topraklarında verimli bir üretim gerçekleştiriliyor ve çiftçilerimizde iyi bir üretim yapıyor. Ama bu üretim tekniklerini, gıda güvenirliğinin bu kadar önemli olduğu bir dönemde daha da geliştirmek ve çeşitlendirme durumundayız. Bizler de Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak verdiğimiz tarımsal desteklerin yanında planlı destekler, temel desteklemeler, diğer desteklerin de yanında yine çiftçilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırmak için şu anda uyguladığımız alternatif üretim geliştirme projesi gibi, tarım arazilerinin verimli geliştirilmesi projesi gibi, doğrudan çiftçilerimize kaynak sağladığımız tohum, fide, sera örtüsü verdiğimiz bir takım katkılarda bulunduğumuz ayni projelerimizde bulunuyor. Kastamonu ilimizden gelen projelere elimizden geldiğince pozitif yaklaşıyoruz" dedi.

"Şu an Kastamonu'da zirai don nedeniyle kiraz kalmamış durumda"

Yaşanan zirai don sonrasında Kastamonu'da kiraz ağaçlarının büyük zarar gördüğünü kaydeden Vali Meftun Dallı ise "Kastamonumuzda da özellikle geçen yıl ve bu ilkbaharda yaşadığımız zirai don olayı hepimize gösterdi ki artık geleneksel yöntemleri yavaş yavaş bir tarafa bırakıp gıda arz güvenliğini sağlayabilmek, üretimimizi koruyabilmek için bir takım modern, yeni, gelişen yöntemlerden faydalanmak elzem hale gelmiştir. Geçen sene cevizler tamamen donmuştu. İşte bu sene tam kirazlar çiçek açmışken bir gecede bir zirai don olayı meydana geldi. Şu an Kastamonu'da kiraz, herhalde az bir kısım dışında kalmamış durumda. Diğer meyvelerden de etkilenenler var. Yine aynı şekilde haberlerden takip etmişsinizdir. Malatya'da Kayısı tamamen ortadan kalktı, yok oldu gibi bir şey. Bunlar son derece üzücü şeyler. Demek ki bir takım iklim değişikliğinin etkisiyle mücadele edebilmek için bir takım yeni yöntemler, metotlar bulup onları bir an önce hayata geçirmek lazım. Örtü altı üreticiliği zaten her dönemde önemliydi. Ürün alabileceğiniz dönemi uzatması açısından, ürününüzün güvenliği açısından fevkalade önemli bir şey. Onun için bugün burada dağıtılacak bu naylonların inşallah bu anlamda çiftçimize, ilimize önemli katkıları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Herkes bir şeyler yetiştirmeyi öğrenmeli"

Herkesin kendi ürününü yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Vali Dallı, "Köylerimizde artık hiç kimse bir şey üretmiyor. Evinin önündeki bostanla domates, salatalık, biber bile dikmiyor. İşte 2 tane tavuk besleyip yumurtasını bile almıyor. Ne yapıyor, emekli maaşı var, herkesin bir şekilde. Çarşıya iniyor, ilçeye. Oradan marketten alıyor götürüyor. veya birileri kamyona yükleyip köye götürüyor. Orada ondan alıyorlar. Bunları hep şikayet ediyoruz. Bu tür yöntemlerle herkes, şimdi artık inşallah İstanbul'dan ilimize dönüşler de var. Vatandaşlarımız, değerli hemşerilerimiz yavaş yavaş geliyorlar. Herkes bir şeyler yetiştirmeyi öğrenmeli. Bu gıda arzı açısından bu da son derece önemli. İlla da gidip çarşıdan, pazardan, marketten almak gibi bir şeye mecbur değiliz. Yani herkes evi var, orada dededen babadan kalma iyi kötü bahçesi, bostanı var. Bir şeyler yetiştirmeli mutlaka. Yani 4-5 tane tavuk beslemek o kadar da zor bir şey değil. Bu hem ekonomik açıdan kendilerine katkıda bulunacaktır hem de son derece doğal gıdalarla beslenmelerini sağlayacaktır. Onun için inşallah bunlar da yavaş yavaş gerçekleşir. Sizi bir kere daha üretim yaptığınız için, ektiğiniz için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"870 kişiye örtü altı sera naylonu dağıtacağız"

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da, "Proje kapsamında yaklaşık 5 milyon lira bütçeli 2.5 milyon lirası Bakanlığımız tarafından karşılanan sera örtüsü dağıtımı yapıyoruz. Kastamonu'da örtü altı kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 370 dekar bir seramız bulunuyor. Amacımız mevcut seraların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve arttırılması yönünde olacak. Bu noktada özellikle Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Beye ve bakanlığımızın çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu kaynakların ayrılması ve Kastamonu halkının refahının geliştirilmesi ve örtü altı kayıt sistemi ile örtü altının geliştirilmesi noktasında bizlere büyük destekleri oldu. Bu tabii ki bitmeyecek, bundan sonrada yine fide, tohum gibi projelerimizle bu tür dağıtımlara devam edeceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız tarafından yaklaşık 10 milyon liranın üzerinde bizlere bir kaynak ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"Bakanımızın Kastamonulu olması bizim için çok büyük bir değer"

Tarım ve Orman Hayvancılık Bakan Danışmanı Ali Bayraktaroğlu ise, "Sayın Bakanımızın bütün hemşerilerimize selamı var. Bu organizasyonlar inşallah devam edecek. Yarın İnebolu'da önümüzdeki günlerde Tosya'da, Hanönü'nde ve diğer ilçelerde hem tarımın yapmış olduğu bu katkılar Tarım bakanlığımızın diğer taraftan orman Bakanlığımızın da yine benzer orman ve köylere yönelik destekleri var. Bugünde Pınarbaşı'ndan traktör vb. araçlar dağıtılacak. Sayın bakanımızın Kastamonulu ve hemşerimiz olması bizim için çok büyük bir değer" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere, sera örtüleri dağıtıldı. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İhsan Emiralioğlu, Yerel Haberler, Çiftçilik, kastamonu, Ekonomi, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Sera Örtüsü Teslimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Naci Görür’den ’Evlere girelim mi’ sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:21 İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
21:05 Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 16:08:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Sera Örtüsü Teslimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.