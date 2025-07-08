Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Bulundu

Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Bulundu
08.07.2025 10:28
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Antalya'da karnesini aldıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki Fatma Nur, polis tarafından bulundu.

Antalya'da karnesini aldıktan sonra evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Baba-kızın polis merkezindeki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören, 20 Haziran tarihinde karnesini aldıktan sonra yanına sadece babasının kedi ve kuşuna mama alması için bıraktığı 100 TL'yi alarak evden ayrılmıştı. Mesai sonrası eve döndüğünde kızını bulamayan gidebileceği yerleri kontrol eden baba Fatih Ören, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunurken, ekiplerin yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde 13 yaşındaki kıza ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. Küçük kızın ailesi kayıplara karışan ve kendisinden haber alamadıkları Fatma Nur'u sosyal medya üzerinden yaptıkları kayıp duyurular ile aramayı sürdürdü.

Polis merkezinden teslim aldı

Sosyal medya duyuruları ve çıkan haberler sonrası 15 gündür kendisinden haber alınamayan Nur'dan sevindirici haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde bir kafede oturduğu sırada işyeri sahibinin küçük kızın kayıp haberini gören işyeri sahibinin polisi aramasının ardından verilen adrese gelen ekipler Fatma Nur'u polis merkezine götürdü. Küçük kızın ifadesinin alınmasının ardından baba Fatih Ören'e kızının bulunduğu bilgisi verildi. Baba zaman kaybetmeden Bucak'a giderek polis merkezinden Fatma Nur'u teslim aldı.

"Duygusal anlar yaşandı"

Baba-kızın polis merkezindeki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, baba Fatih Ören, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kızı ile birlikte Antalya'ya döndü. Kızını psikolojik olarak yıpratmamak için kayıp olduğu 15 günlük süre içerisinde neler yaşadığına dair her hangi bir soru sormadığını belirten Fatih Ören, "Cumartesi günü akşam Bucak emniyetinden telefon geldi. Kızımın bulunduğunu söylediler. Bir anda tuhaf oldum. Telefonda ilk konuştuğumuzda ağlayarak iyi olduğunu söyledi. Neden gittiğini sorduğumda koyduğum yasaklar nedeniyle olduğunu söyledi. Koyduğum yasakların kendisinin iyiliği için olduğunu söyledim. Ardından Bucak'a giderek evraklarını imzaladıktan sonra teslim aldım geldim" dedi.

"İçimdeki yangın söndü"

Kızına 15 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ören konuşmasının devamında, "Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın. Evlatları kayıp anne-babalara da Allah çocuklarına kavuşmayı nasip etsin. Çok zor, 15'inci gün bulduk. Hiç bulamayanlar, çocuğunun cansız bedenine ulaşan anne babaların Allah yardımcısı olsun. Kızımın bulunmasında emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Sosyal medyadaki paylaşımları görerek kızıma benzetip arayan herkesten, destek olanlardan herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnsanlarımız duyarlı olduğu sürece, sadece benim evladım değil başkasının da evladı olabilir. Bu şekilde bir evlat daha bulmak çok güzel bir şey. İçimdeki ateş söndü, çocuğuma kavuştum çok şükür" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Bulundu - Son Dakika

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