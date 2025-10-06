6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı - Son Dakika
6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı

6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı
06.10.2025 10:10
Adana'da kayıp iki güvercinini bulana daha önce 20 bin lira ödül vereceğini söyleyen kişi, yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen hayvanları bulunmayınca ödülü 100 bin liraya çıkardı.

Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde güvercin besleyen Cengiz Efe, arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan günü akşamüzeri güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu. Güvercinler bir daha dönmedi. Efe, o dönem güvercinlerini bulana 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen güvercinler bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Efe, ödülü 100 bin liraya çıkardı.

"NASIL BİR İNSAN EVLADINI KAYBEDİNCE ÜZÜLÜRSE ŞU AN ÖYLEYİM"

Güvercinlerini hala bulamadıklarını belirten Cengiz Efe, "Buradan bütün kuşçu camiasına sesleniyorum. 'Allah için bizim kuşlarımızı verin. Tam 6 ay oldu. Ödülümüz 20 bin liraydı, ama 100 bin liraya çıkardık. Kuşlarımızı teslim etsinler. Kimseye 'nereye götürdün' gibi sorular sormayacağız. Gerekirse kuşları bir aracıyla bir iş yerine teslim etsinler. Yine 100 bin lira ödülünü vereceğiz" dedi.

"6 AYDIR YOKLAR"

Kuşların kendisi için hobi olduğuna değinen Efe," Nasıl bir kedi ya da köpeği seviyorlar, biz de kuşları seviyoruz. 6 aydır yoklar. Nasıl bir insan evladını kaybedip üzülürse şu an aynı durumdayım. Çocuğum gibi bakıyordum, aşısından yemeğine her şeyini yapıyordum. Kuşların fiyatı bizim için önemli değil manevi değeri var. Bizim için paha biçilemez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı - Son Dakika

6 aydır arıyor! Ödülü 100 bin liraya çıkardı
