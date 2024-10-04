Kayseri\'de 2. Gastronomi Günleri başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri'nin 2.'si kapılarını misafirlerine açtı. Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'mizi hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Lokantacılar ve Patacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, protokol üyeleri, ünlü şefler ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye İslam ülkelerinin kralıdır"

Etkinliğe katılan ünlü şef Cüneyt Asan, "Dünya durmuyor, su uyur düşman uyumaz. Gördüğünüz gibi su uyuyor, düşman uyumuyor. Aslında bir bir yaklaşıp asıl hedeflerinin Türkiye olduğunu bilmemek için aptal olmak lazım. Çünkü Türkiye, İslam ülkelerinin kralıdır. Tek derdim ülkemdir, vatanımdır. Vatansız insan anasız, babasız demektir. Onun için vatanın değerini hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Patacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 2.'sini düzenlediğimiz Gastronomi Günlerimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri olarak bilinir ama 6 bin yıllık geçmişi ile gastronomide de çeşitlilik bağlamında merkezi olduğunu göstermektedir. Kayseri'mizi yöresel lezzetleri ile dünyaya tanıtmada bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını bilmekteyiz. Geçen yıl bilindiği üzere 1 ton mantı kazanda pişirilerek ve rekora imza atarak vatandaşlarımıza ikram edilmişti. Bu yıl ise inşallah 1 ton sucuk döneri pişirerek yine vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Gastronomi turizminin Kayseri'yi tanıtımında büyük rol oynayacağı kanısındayım. Buradan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve valimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz sadece tarihi, ticaret ve sanayisi ile değil aynı zamanda damak çatlatan lezzetleri ile de öne çıkan nadide illerden bir tanesidir" diyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Şüphesiz ki Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile her alanda önemli medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehirdir. Her medeniyet bu şehrin yemek kültürüne bir katkı sunmuş, şehrimizde yaşayan etnik gruplar ve yapılarla bu ülkenin zengin ve renkli yapısıyla yemek kültürümüzü de zenginleştirmiştir. Mantısından yağlamasına, pastırmasından eriştesine, fırın ağzına, nevzinesinden girebolusuna kadar da bu şehrin zengin bir mutfak kültürü var. Bugün burada bizimle olan herkese şehrimizin eşsiz tatlarını deneyimlemek için bu yolculuğa katılan tüm konuklarımıza, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Daha fazlasını hak eden şehrimiz için çalışıyoruz"

Kayseri'nin daha fazlasını hak ettiğini ve bunun için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "İnşallah bu anlayış içerisinde birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaptığımız etkinliğin 2.'si olarak değerlendirelim. İlçelerimizin de bu alanda yaptığı gayretleri de biliyorum ve ayrıca teşekkür ediyorum. Her şehir kendi açısından bakar ve kendisini ön plana çıkarmaya çalışır ama Kayserimiz bu alanda gerçekten hak ettiği yere taşınmak üzere gayretli çalışmalara ihtiyacı olan bir boyut arz ediyor. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Hep beraber bunu sağlamak adına el ele gönül gönüle vermek sureti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette Erciyes gibi bir değerimiz var. Allah'a şükrederek böyle bir değeri taşımak, onun bağrında ve eteğinde olmak ve onun kayak merkeziyle şimdi de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile şimdi de adeta bir yıla hitap eden, termal su çalışmalarıyla da gündeme gelecek olan anlayış içerisinde çalışmalar yaparken, vadileriyle olsun, yeme-içme kültürüyle olsun, kültürel alandaki çalışmalarıyla olsun gerçekten Kayseri tarihi dokusuyla kendisinden söz ettiren bir şehir. 6 bin yıllık geçmiş burada paylaşıldı, ürünlerimiz paylaşıldı. İşte bu anlayış içerisinde daha fazlasını hak eden bu şehre nasıl hizmet ederiz kısmının gayretini sürdürüyoruz. 'Kayseri' denince akla sucuk gelir, pastırma akla gelir, mantı gelir ama bir numara sucuktur. Biz Kayseri'mizi tanıtma açısından el ele vermek sureti ile valiliğimizle, belediyelerimizle, odalarımızla bu şehri en güzel şekilde tanıtmayı amaçlıyor ve gayret gösteriyoruz. Bu şehir gönül dostlarının şehri. Saymakla bitmez bunlar. Ben her birinize sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Böylesine güzel bir ortamda böylesine bir lezzetli festivalde buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten daha önceki yıllarda da çok keyifli anların yaşandığı, birçok firmanın ve işletmenin ürünlerini sunabildiği güzel bir ortam oluştu. Ben tekrardan sevgili başkanımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonda halkımıza böylesine muhteşem bir fırsatı ve ortamı sağladıkları için. Ümit ediyoruz bu gastronomi festivalimiz çok daha güzelliklere vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Tanıtımları israf olarak görenlerin sesini duymadan Kayseri'yi tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki yapılan bu tanıtımlar, bu organizasyonlar, gastronomi festivalleri turizmimize, şehrimizin ekonomisine gerçekten büyük katkı sağlıyor. Bazıları israf diye değerlendiriyor olabilir. İlimizi tanıtmak için yapılan organizasyonlarla ilgili ne gereği var diye cümleler söylenebilir ancak ben birkaç şey söylemek istiyorum. 2023 ile 2024 arasında şehrimize gelen turist sayısında 115 bin artış var. Niye arttı derseniz; büyükşehir ve ilçe belediyeleri tanıttığı için arttı. Şehirde tanıtmasak artar mı? 2 yıl içinde sadece yatak sayısında 2 bin artış var. yatak sayımız 11 bine ulaştı. Bunların hepsi bu tanıtımlarla oluyor. Tanıtımlar olmadan bunların artmasının imkanı yok. Kim ne derse desin yaptığınız tanıtımların bu il için olduğunu biz biliyoruz. Bu şehri tanıtmak içim mücadele ettiğinizi biliyoruz. O yüzden tanıtımları israf saymayacağız, gelen seslere kulak asmayacağız. Bu ili inadına da olsa tanıtmaya devam edeceğiz. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızı özellikle kutluyorum. İline sevdalı, aşık, Kayseri'yi bir adım daha nasıl öne geçiririm diye çok büyük mücadele veriyor. Bu gastronomi festivalleri de onun iline olan aşkının bir göstergesi. Büyüterek devam ediyor. Allah yardımcısı olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şefler, etkinlikte açılan stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomisine sağladığı katkılardan dolayı Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından Kayseri'nin gastronomi alanındaki duayeni ilan edildi. Büyükkılıç'a Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz, aşçılık mesleğinde duayen ustalara takdim edilen mesleğin regalyesini takdim etti. Etkinlikte 57 yerel işletme çadırı, 9 ilçe belediye çadırı, odaların çadırları ve Büyükşehir Belediyesi birim çadırları ile birlikte toplam 100 çadır kuruldu. Etkinliğe katılan 11 ünlü şef de Gastronomi Günleri boyunca katılımcılarla birlikte olacak. - KAYSERİ