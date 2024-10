Kayseri\'de 26 firmanın 32 ürünü tehlikeli bulundu

Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgileri paylaştığı listede Kayseri'den 26 firmanın ürettiği 32 ürün yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmaları resmi internet sayfasında paylaştı. Paylaşılan listede; Kayseri'den 26 firmanın ürettiği 32 ürün yer aldı. Liste şu şekilde:

"-Mustafa ve Mehmet Sevilay Gısa Süt ve Süt Mamülleri Şirketi'nin "Sevilay" marka süzme çiçek balında diastaz sayısı, C4 şeker oranı, protein ve ham bal delta C13 değerleri arası fark, ham bal C13 değeri, hidroksimetil furfurol

-Sizi Gıda Şirketi'nin "Denizzade" markalı kekiğinde yabancı madde tespiti

-Demkay Gıda İhtiyaç Maddeleri Şiketi'nin "by çeşnici" markalı kekiğinde yabancı madde tespiti

-Özselamoğlu Gıda Şirketi'nin "envai kekik" markalı ürününde yabancı madde tespiti

-Hisar Çikolata Şekerleme Bisküvi Gıda Maddeleri Şirketinin üründe ilaç etkin maddesi (sildenafil) tespiti

-Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Şirketi'nin "yıldız" markalı piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Antep Eli Lahmacun'da dana etinden hazırlanmış lahmacun iç harcında sakatat (baş eti) tespiti.

-Zirve Danacı Sucukları Şirketi'nin "asil" markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

Kayseri Mercan Gıda'nın "mercan çiftliği" markalı ısıl işlem görmüş tavuk sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

-Çimen Market'te dana etinden yapılmış sucuk içinde kanatlı eti tespiti.

Yeni Murat Kasabı'nda dana etli pişmemiş kasap köftede kanatlı eti tespiti.

Arda Et Ürünleri'nin "tunalı dana sucuk" markalı dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

Arda Et Ürünleri'nin "ala dana sucuk" markalı dana sucuğunda kanatlı eti tespiti.

ASR Et Ürünleri Şirketi'nin "zirveden" markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti.

ASR Et Ürünleri Şirketi'nin "Zirve" markalı evlik ısıl işlem görmüş dana sucuğunda kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti.

Güldüoğlu Şekerleme Gıda Şirketi'nin ürettiği tatlı üzüm pekmezinde delta C-13, früktoz/glukoz oranı tespiti.

Özdamla Doğal Gıda Şirketi'nin "özdamla" markalı yoğurdunda nişasta tespiti.

Ünal Gıda Şirketi'nin "ünal" markalı tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması tespiti.

As-Ar Gıda Şirketi'nin "ekinci" markalı yoğurdunda bitkisel yağ ve jelatin tespiti.

-Ceylan Süt Mamülleri'nin ürettiği "ceylan" markalı yoğurdunda bitkisel yağ tespiti.

Hak Süt ve Süt Ürünleri'nin "haksüt" markalı yarım yağlı beyaz peynirinde düşük yağ tespiti.

-Sütçübey Süt Ürünleri Şirketi'nin "sütçübey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması tespiti.

Keyif Süt Ürünleri Gıda Şirketi'nin "Turgutbey" markalı tulum peynirinde bitkisel yağ tespiti.

Birsen Güven Gıda Şirketi'nin "tepe" markalı az yağlı taze eritme peynirinde nişasta tespiti.

Sütçübey Süt Ürünleri Şirketi'nin "Sütçübey" markalı yoğurdunda natamisin tespiti.

Keyif Süt Ürünleri Şirketi'nin "Samet Tekir" markalı tam yağlı ayçekirdeği çeşnili

eritme peynirinde natamisin tespiti.

Ünal Gıda Şirketi'nin yarım yağlı eritme peyniri natamisin tespiti.

Hak Süt ve Süt Ürünleri Şirketi'nin "Haksüt" markalı tereyağı bitkisel yağ tespiti.

Demircioğlu Süt Ürünleri Şirketi'nin "Demircioğlu Çiftliği" markalı tam yağlı ayçekirdeği-mısır

çeşnili taze eritme peynirinde bitkisel yağ tespiti.

Keyif Süt Ürünleri Şirketi'nin "Tekir" markalı yarım yağlı eritme peyniri yağ oranının

düşük olması tespiti.

Süttad Süt Ürünleri Şirketi'nin "Süttad" markalı yarım yağlı susam ve ayçekirdeği çeşnili eritme

Peynirinde bitkisel yağ tespiti.

Arısoy Petrol Ürunleri'nde satılan "Themra" markalı üründe epimedyumlu bitkisel

karışımlı macun ilaç etken maddesi tespiti." - KAYSERİ