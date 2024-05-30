Kayseri\'den Nisan Ayında 280 Milyon Dolarlık İhracat

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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Nisan ayında 145 ülkeye 280 milyon 249 bin dolar ihracat, 136 milyon 286 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Bu başarının asıl sahibi ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve tüm çalışanlarımıza çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Nisan ayı ihracat rakamlarına göre 280 milyon 249 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,58 azalış bir önceki aya kıyasla yüzde 13,31 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 136 milyon 286 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4,27 azalış gerçekleşmiştir. İlk 4 ay toplam ihracatımız 1 milyar 204 milyon 858 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk dört ayına oranla yüzde 1,70 oranında artış yaşandı." diye konuştu.

Kayseri'den 145 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Avusturya, Irak, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Belçika, İtalya, Cezayir, Polonya ve Romanya'dır." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, İklimlendirme Sanayii, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Madencilik ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." dedi.

"ZORLUKLARI DAHA FAZLA ÜRETİM VE İHRACAT İLE AŞACAĞIZ"

İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, kredi maliyetleri sebebiyle nakit akışında sorun yaşandığını ve özellikle öz sermayesi düşük olan firmaların çok zorlandığının altını çizdi.

Schengen vizesi almakta yaşanan güçlüklerin artarak devam ettiğini dile getiren Gülsoy, tır şoförlerinin Schengen vizesi alamamalarının ise nakliye sektörünün yavaşlamasına, bunun da ihracatçı firmaların ürün teslimatlarında aksamalara neden olduğu değerlendirmesinde bulunarak, süregelen sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Gülsoy, Ekonomi yönetimi tarafından yürütülen programın sonuçlarının alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama olmasını beklediklerini ifade ederek, "Hepimizin yaşadığı zorluklar var. Bu zorlukları da daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile aşacağız. Bu yönüyle atılacak yeni adımlar ve yapılacak reformlarla üretimden ihracata her alanda katma değeri artırabiliriz. Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan olan cari açığı azaltmak ve buna bağlı olarak döviz girdisini artırmak için ihracatımızı büyütmek ve bunun için de teknoloji, yeşil dönüşüm, markalaşma gibi etkenlerle ihracatımızı daha nitelikli hale getirmek zorundayız. Bu zorlu dönemde özverili çalışmaları ile bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ