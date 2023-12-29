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Kayseri, Kasım Ayında 332 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kayseri, Kasım Ayında 332 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında Kayseri'nin 332 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Gülsoy, aynı dönemde Kayseri'nin 3 milyar 316 milyon dolarlık ihracatla 2023 Ocak-Kasım dönemini kapattığını belirtti. Başkan Gülsoy, Avrupa'daki talep daralmasının ihracat performansını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, iş insanlarının zorlu şartlara rağmen üretmeye devam ettiğini ifade etti.

Kayseri, Kasım Ayında 332 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi
29.12.2023 - 11:46,
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Kasım ayında Kayseri'nin 332 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Kayseri'nin 2023 Ocak-Kasım dönemini ise 3 milyar 316 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

TÜİK verilerine göre 2023 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Kasım'da Kayseri olarak 332 milyon 834 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,57 oranında artış yaşanmıştır. 2023 Ekim ayına kıyasla yüzde 7,74 artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Kasım ayında 111 milyon 204 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18,93 azalış, geçtiğimiz Ekim ayına oranla da yüzde 1,96 oranında azalış gerçekleşmiştir" diye konuştu. Kayseri'den Kasım ayında 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Belçika, Avusturya, ABD, Rusya Federasyonu, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık, Polonya'dır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, Makine ve Aksamları gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Başkan Gülsoy, Avrupa başta olmak üzere pazarların daraldığını vurgulayarak şunları söyledi;

"En büyük ticaret partnerimiz Avrupa'daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alıyor. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Girdi maliyetleri artıyor. Bu ortamda finansman maliyeti artıyor. Öte yandan navlun avantajımızı da kaybediyoruz. Çünkü Çin'den Avrupa'ya konteyner fiyatları düşüyor. Bu da ihracatımız üzerinde risk oluşturuyor. Zorlu şartlara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. Kayseri olarak yılın 11 ayında toplam ihracat rakamımız 3 Milyar 316 Milyon Dolar'a çıkmıştır. İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de her zaman olduğu gibi üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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