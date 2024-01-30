KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ülke olarak zorluklarla mücadeleye devam edeceğiz

KAYSO Başkanı Büyüksimitci; ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yılında ülke olarak bir süre daha zorluklarla mücadele edeceklerini belirterek, "Bu süreçte sanayiciler olarak ülkemizin toparlanmasına en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2024 yılı ilk meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, küresel bazda pandemi ile başlayan ve halen devam eden olumsuzlukların hem ülke ekonomisini he de dünya ekonomisini olumsuz etkileye devam ettiğini belirterek; "Bu olumsuzluklar tüm dünyada ve bizde yüksek enflasyon kavramını tekrar gündeme getirmiştir. Kontrol edilemeyen girdi fiyatları maliyet enflasyonunu körüklemiş olup, özellikle ülkemizde enflasyonu önlemek için yapılan faiz operasyonları hem bankacılık sektörü açısından hem de kredi kullanıcıları açısından regülasyonların çok hızlı değişimi yüzünden anlaşılması zor ve artık yorucu bir hale gelmiştir" dedi. Özkaya, üretim girdi maliyetlerinin yüksekliği, tedarik zorlukları ve dengesiz navlun fiyatlarının pazarlarda rekabet güçlerini azalttığını, bununla birlikte yurt dışı talep daralmasının da firmaları zorlamaya başladığını söyledi. Finansmana ulaşımın daha da zorlaştığını ifade eden Özkaya; "Krediye ulaşmadaki zorluğun yanında, mevcut faiz oranları ile kullanılan kredilerin altından kalkılması gerektirmektedir. Tüm bunların yanı sıra banlarımızın değişik başlıklar altında aldıkları ilave masraflar ve komisyonlarda işin başka bir boyutu. Bankalarımızın teminat, masraf ve örtülü tahsilatlar konusunda daha dikkatli olmaları, zorlaştırmayıp kendilerine verilen inisiyatifleri reel sektör lehine kullanmaları gerektiğini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik eden Başkan Büyüksimitci; "Milli uzay programımız kapsamında ilk adım atılmış oldu. İlk astronotumuz Gezeravcı'ya yapacağı bilimsel deneylerde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Milli Uzay Programı'nın yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Pandemi döneminin de etkisiyle küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Büyüksimitci; "Tüm dünyada yaşanan yüksek enflasyon, ekonomik düzeni önemli oranda etkiledi. Bunun sonucunda birçok gelişmiş ülkede hızlı faiz artışları yaşandı. Hammadde ve enerji fiyatları arttı. Türk Lirası değer kaybetti ve finansmana ulaşımda ciddi sorunlar yaşadık. Bunların yanı sıra ülkemizi yasa boğan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi yaşadık. Tüm bu zorluklara rağmen ülke olarak dimdik ayakta kalmayı başardık" dedi. Türkiye ekonomisinin 13 çeyrektir büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Büyüksimitci; "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlere rağmen, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde de bu performansını sürdürmüş ve yüzde 3,9 oranında büyüyerek küresel ekonomi içerisinde pozitif ayrışmayı başarmıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu dönemde Hindistan'ın ardından G20'nin en çok büyüyen 2'nci ülkesi olmayı başarmış ve böylece aralıksız 13 çeyrek boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya imza atmıştır" diye konuştu. Büyüksimitci, öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve maddi sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artmasının ümit verici bir gelişme olduğunu, uygulanan ekonomi politikalarının kararlı bir şekilde sürdürülmesi halinde, Türkiye'nin daha dirençli ve güçlü bir ekonomik yapıya kavuşacağını söyledi. 2024 yılında bir süre daha zorluklarla mücadele edeceklerini ifade eden Büyüksimitci; "Uygulanan programın sonuç vermesi ve yüksek enflasyonun dizginlenmesiyle, öngörülebilirlik artacak, piyasalara güven gelecektir. İnşallah bu sürecin sonunda bir rahatlama olacak. Bu dönemde üretim ve ihracat, ekonomimizin temel itici güçleri olmaya devam edecek. Sanayiciler olarak ülkemizin toparlanmasına bizler de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme karşı firmaların geleceklerini planlamak zorunda olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci; "Sanayimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için, firmalarımızın yalın ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmelerini ve yeşil üretimle rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlamak durumundayız. Kayseri Sanayi Odası olarak, üyelerimizin yeşil dönüşüm yol haritalarını belirlemeleri yönünde eğitimler ve paneller düzenliyor, kendilerine rehberlik ediyoruz. Kayseri Model Fabrikamız aracılığı ile yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim vermeye ve mentörlük hizmetleri sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yıl da özellikle yeşil dönüşüm alanında projelerimizi hayata geçirmenin gayret ve çabası içerisinde olacağız" dedi. Kayserili sanayicilerin navlunla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Mersin-Yenice arasındaki hızlı tren projesinin inşaatı nedeniyle tren yolunun uzun süre kapatılacağı söyleniyor. Bu durum, İç Anadolu'daki şehirlerin güney limanlarına bağlantısını kopararak, ihracat yüklerinin ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara taşımasını engelleyecektir. Demiryolu alternatifinin olmaması, İç Anadolu'daki sanayicilerin yüksek karayolu fiyatlarına ve ağır maliyetlere katlanmasına sebep olacaktır. İhracatçılar nakliye masrafından dolayı başka ülkelerle rekabet edemez hale gelecek, ciddi ihracat kaybı yaşanacak. Kayseri'den yılda 68 bin konteyner gönderiyoruz. Bu yolun kapanması durumunda bize ilave maliyetler gelecektir. İnşaat yapılacak yolun geceleri yük trenlerinin geçebileceği şekilde açık tutulması ve gündüzleri kapatılarak inşaatın sürdürülmesi, ihracata çok ihtiyacımız olan önümüzdeki dönemlerde son derece önem arz etmektedir" dedi.

Başkan Büyüksimitci son olarak, bir takım zorluklar yaşadıklarını ancak el ele vererek istişare içerisinde bu zorlukları aşacak güce ve iradeye sahip olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ