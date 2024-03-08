Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane'de Vatandaşlarla Buluştu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Bozhane'de vatandaşlarla buluştu. Balıkçıların desteğiyle moral depolayan Başkan Posbıyık, "Ereğli'de kaotik ortam isteyenlere, çetelere asla geçit vermem. Her zaman olduğu gibi sizlerinde desteğiyle Ereğli'de her şey çok güzel olacak. Bugün bir kez daha gördük ki Bozhane benim evim" dedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Bozhane'ye giderek Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti, balıkçılarla bir araya geldi.
Bozhanede meşaleler eşliğinde balıkçıların sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Posbıyık, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Murat Toprak, Başkan Posbıyık'ın her zaman balıkçı esnafının yanında olduğunu belirterek, Bozhane'ye bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
Başkan Posbıyık,burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"KAOTİK ORTAMA, ÇETELERE ASLA İZİN VERMEM"
"Ereğli halkıyla benim aramda bitmeyen bir aşk, sevgi var. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. Bu akşam da yine Kepez sizlerle bir başka güzel. Bu dönem yine beni başkan yaptırmamak için mücadele ettiler. Ereğli'de beğeni anketi düzenlendi. Yine sizler beğeni anketinde yüzde 72.6 destek verdiniz ve Türkiye'de CHP'li belediyelerde birinci oldum. Allah sizden razı olsun. Ben de sizlerin bu sevgisinin karşılığını her zaman verdim, yine vereceğim. Ömrümü Ereğli'ye hizmetle geçirdim. Tekrar aday olmayacaktım ama baktım yine 2014'de olduğu gibi Ereğli'yi soyup soğana çevirmek isteyenler harekete geçtiler. 9 kişilik çeteleşme ekibi yeşil alanları hisse hisse satın almaya başladılar, çocuk bahçelerini hisse hisse satın almaya başladılar. Dertleri 'Halil Posbıyık olmasında hangi partiden kim olursa olsun, biz onun damarından gireriz' dediler. Benim damarımdan giremeyeceklerini biliyorlar. Şimdi karşımda diğer partilerden adaylar var hepsi arkadaşım, dostum. İyi insanlar. Ancak Belediye Başkanlığı'nda sadece iyi insan olmak yetmiyor. Liderlik gerekiyor. 2014'de benim de doktorum olan Hüseyin Uysal da iyi insandı. İyi bir doktordu ama Ereğli ne hale geldi. Birileri zengin oldu ama o mahkemelerde uğraşıyor. Ereğli'yi kaotik ortamlara sokmak isteyen, soymak isteyenlere karşı sizlerin haklarını savunmak, Ereğli halkına sahip çıkmak için tekrar aday oldum.
"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK FELAKETİNİ YAŞADIK"
Doğal afet oldu. Mezarlıklarda, sokaklarda ağaçlar kalmadı. Mezarlıklarda ağaçlar yıkılırken mezarlara zarar verdi. Sahil harabeye döndü. Plajlarımız gitti. Balıkçı esnafımız çok zarar gördü. İçişleri Bakanı, Vali buradaydı, devlet buradaydı, İBB desteğe geldi, hep birlikte yaraları sarmaya çalıştık. Biz Ereğli Belediyesi olarak çılgınlar gibi her tarafta çalıştık, halk da bizi takdir etti. Allah hepinizden razı olsun. Yeni taş ihalesini yaptık. Piramit kafeden bu tarafa dalganın en çok vurduğu yerlere taş döşüyoruz. Devlet yetkililerine bir kez daha sesleniyorum. Askeri limanı 250 metre uzatılmazsa yine bu sıkıntıları yaşarız. Balıkçılarımız yine bu zararı görür. Bir gemi karaya oturdu ikiye yarıldı sahile zarar verdi. Liman dışında batan gemide 12 can gitti. İklim değişikliği nedeniyle çok büyük zarar gördük. Yine de Ereğli'yi tecrübemizle, ekibimizle yeniden ayağa kaldıracağız hiç merak etmeyin.
"YENİ İSTİHDAM ALANLARI İÇİN EREĞLİ, SUBAŞI'NA KADAR BÜYÜYECEK"
Ereğli'de yeni istahdam sahaları için karar aldık, çalışmalara başladık. Sınırlarımız Soğanlıyörük'e kadar. Şimdi Süleymanbeyler'e (Subaşı) kadar Ereğli'yi büyüteceğim. Oralarda yeni fabrika sahaları oluşturacağım. İstanbul-Ankara'daki fabrikalar kiralar arttığı için, ustalarının ev kiraları arttığı için bu tarafa, Anadolu'ya kaçıyor. Ancak Ereğli ve Alaplı OSB doldu. Ereğli'yi Subaşı'na kadar büyüttüğümde yeni iş alanları açılacak ve dışarıdan fabrikar İstanbul-Ankara'ya yakınlığı nedeniyle Ereğli'yi tercih edecek.
"EREĞLİ İL OLMAK ZORUNDADIR"
Ereğli sürekli gelişiyor. Zonguldak'tan daha fazlayız. Zonguldak'ta nüfus düştüğü için meclis üyesi sayısı 25'e düştü. Bizim meclis üyesi 31. Ereğli il olmalı. Olacaktır da. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim. Biz il olmayı sadece Vilayet binası için istemiyoruz. Zonguldak bize bir şey vermiyor. Erdemir şehre hiçbir şey vermiyor. Eski demirçelik gibi sosyal tesisler yapmıyor. Bizim işçilerimizi almıyor. Karabük'ten, Kırıkkale'den geliyor. Sesini çıkaran siyasetçi yok. Bir tek ben çıkarıyorum bana da kavgacı diyorlar. Ereğli'nin haklarını savunmaya devam edeceğim. Ereğli il olursa 2 milletvekilimiz olacak. Ereğli, Alaplı, Ormanlı, Kandilli'den seçilen milletvekilleri devletten gelen ödenekleri burası için harcayacaklar. Bunun için il olmasını istiyoruz. Zonguldak, Çaycuma'ya, Filyos'a, Devrek'e veriyor ama bize bir şey vermiyor. Onun için Ereğli il olmak zorunda. Zonguldak'tan hem nüfus sayısında büyüğüz hem de meclis üyesi sayısında büyüğüz.
"3 YENİ FESTİVAL YAPACAĞIM"
Niye festivaller yapıyorum. İnsanlar bunaldığı için, onları eğlendirmek birkaç gün olsa da sorunlarını unutturmak için. Hem gençler, hem de halkımız için festivaller devam edecek. Bununla da kalmayacak, 3 yeni festival daha yapacağız. Sevgi, Barış, Dostluk Festivali ve Hamsi Festivali'nden sonra Jazz Festivali, Kar Festivali ve Gençlik Festivali yapacağız."
Başkan Posbıyık'ı meşalelerle karşılayan Bozhane sakinleri, daha sonra havai fişekle uğurladı.
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