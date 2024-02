Kdz.Ereğli\'de, Posbıyık Gönüllüleri Seçim Ofisi Açıldı

Yerel

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Yalı Caddesi girişinde Posbıyık Gönüllüleri Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı, CHP Belediye Meclis üyelerini tanıttı.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık'ın Yalı Caddesi girişinde bulunan Posbıyık Gönüllüleri Seçim Bürosu açılışı ve CHP Belediye Meclis Üyesi tanıtımı yoğun ilgi gördü.

Açılış ve tanıtıma, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, yöneticiler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öncelikle CHP Belediye Meclis üyeleri tanıtıldı. Meclis Üyesi adayları Cengiz Güneş, Tasin Tanyıldız, Mert Buğra Özaydın, Çetin Yiğit, Yakup Şekip Okumuşoğlu, Nurullah Özdemir, Murat Gürdal, Murat Yüce, Hüseyin Çakır, Naile Bingöl, Nesimi İlik, Koray İşeri, Kadir Tekin, Yıldıray Arslan, Mehmet Erdinç Sarımsak, Muharrem Sağlam, Gökhan Günay, Batuhan Günce, Yaşare Aydın, Ayhan Deniz, Erkan Mutlu, Bayram Seçen, Gönül Çelik, Ender Uz, Arzu Yazıcı ve Mehmet Şükrü Yazganarıkan, kürsüye çıkarak katılımcıları selamladı.

Başkan Halil Posbıyık, daha sonra eşi Neriman Posbıyık'la sahneye çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle gençlere yönelik müjdeler veren Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"KAYBEDECEK 5 YILIMIZ YOK"

"Ne mutlu bana ki ben sadece Ereğli'de yaşayan 170 bin kişinin değil, köylerle beraber 270 bin kişinin belediye başkanı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Ben insanları şu partili, bu partili diye asla ayırmam. Kimlik kartlarına göre insanlara davranışım olmaz. Köylü, şehirli diye ayırmam. Tanrının yarattığı her kul hangi düşüncede olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun ben onu makamda saygıyla karşılar, elimden gelen her şeyi yaparım. Ben bununla iftihar ediyorum. Vatandaşlarım da benim bu huyumu bildiği için sağ olsunlar sürekli olarak beni belediye başkanı yapıyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok değerli meclis üyelerimle sizlerin karşınıza çıktık. Süreç biraz uzadığı için ancak karşınıza çıkabildik. Yarından itibaren mahalle mahalle, sokak sokak dolaşmaya başlayacağız. Belediye işi tecrübe işidir. Sadece tecrübede değil dik durma işidir. Eğer belediyede disiplinli değilsen, sana yapılan baskılara göz yumuyorsan, çekinirsen, korkuyorsan 2014'ta ki günleri tekrar yaşarsın. Ne diyor İbrahim Sezer kardeşimiz (AK Parti Adayı) 'kaybedecek 5 yılımız daha yok' diyor. Allah ondan razı olsun. Vallahi de billahi de kaybedecek 5 yılımız yok. 2014'de zaten bir beş yıl kaybettik.

"BEN HALK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Allahın izniyle her kesimden ve her yaş grubundan destek alıyorum. Buradan özellikle gençlere sesleniyorum: Gençler, sizi seviyorum. Sizlerin de beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Sadece gençler mi? Çocuklar onlarda beni seviyor. Çocuklar benim sevgilim, gençler benim sevgilim. Bayanlar zaten sevgilim. Hemşerilerim beni hiç bırakmadı, bırakmazlar. Her köyde, her camide betonum vardır. Her köyde oyuncak mekanizmalarım vardır, her mahallede basketbol potalarım vardır. Betonum vardır, parkem vardır. Ha şehir ha köy hiç fark etmez. Terzi'de benim stadyumum yok mu? Kaptaş'ta benim futbol saham yok mu? Çayırlı'da, Ormanlı'nın her tarafında… Ben halk için çalışıyorum.

"EREĞLİ'Yİ SEVİYORUM, BU İŞİ BİLİYORUM"

Ben bu yaşa gelmişim. Allah'a şükür geçinecek kadar param var. Yani torunlarıma gidip onları sevebilir, bu işin şanını-şöhretini yaşayabilirim. Mahkemelere düştüm, acılarını da yaşadım. Benim illa belediye başkanlığı yapmama gerek var mı? Kolay mı zannediyorsunuz? Şu anda geciktik diye gece-gündüz uyumuyorum. İstediklerim olmuyor, ilçe örgütü istediğimi yapmıyor, vekilim istediğimi yapmıyor. Canım sıkılıyor strese giriyorum. Buna rağmen bunların hepsini çekiyorum. Ben bu zahmete niye gireyim yahu. Ama ben Ereğli'yi seviyorum. Ben bu işi biliyorum. Ereğli bir kaosa sürükleniyor. 45 senedir siyaset yapıyorum. Ereğli benim aşkım. Ereğli'de yaşayanlar benim sevgililerim. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama Ereğli'yi kaosa getirmeye çalışıyorlar. 9 tane çete uğraştı bu zamana kadar. Bütün dedikleri dava şu: 'Halil Posbıyık olmasın da hangi partiden hangi adam olursa olsun. Onun nasılsa damarından gireriz.' Halil Posbıyık'ın değil damarından hiçbir yerinden giremezler. İlan ediyorum; ben yukarıdakilerin, yöneticilerin falan adamı değilim. Ben halkın adamıyım. Milletvekilim burada. Parti meclisinde gösteriyorlar. Yüzde 72.6 beni beğeniyor halk. CHP'de Türkiye'de birinci benim. Ne için? Sizler sayesinde. Ben gençleri, kadınları seviyorum. Yaşça ilerlemiş kadınlarımız beni daha çok sever. Çünkü 1994'de geldiğimde su yoktu Ereğli'de. Suyu getireceğim diye geldim. Herkes omuzluklarla su taşıdı evine. Araba yıkamak yasak, halı yıkamak yasaktı. Geceleyin herkes evinde depoları doldururdu geç saatlere kadar ve gündüz o suyla idare ederlerdi. Banyo yapamayanlar vardı, bunlar gerçek. Ben Ereğli'ye mühendis kafasıyla suyu getirdim. Onun için özellikle kadınlar bana meftundur, bana saygılıdır. Çünkü mutfakta en büyük azabı çeken onlardır. Ben Ereğli'ye hayatımı vermişim.

"ÜNİVERSİTEDEKİ GENÇLER, EREĞLİ'YE GELİN OYUNUZU KULLANIN"

Sevgili gençler, sadece burada olan gençleri kabul etmiyorum, benim gençlerden daha çok sevgililerim var. Üniversitede olanlar var. Hepside oy kullanmaya Ereğli'ye gelecekler. Eğer Ereğli'ye gelip oy kullanmıyorsanız isterseniz Antepte olun iki elim iki yakanızda olur. Ereğli'ye gelin, Ereğli halkını koruyun. Halil amcanıza oy verin, yoksa birilerinin eline geçerse vay halinize. Bakın sahil varya şuanda ilmik ilmik işliyorum. Dağıtırlar oraları, balıkçılara, çaycılara. Oraya gittiğinde para veripte oturursunuz. 2014'den sonra yaşamadık mı bunları, böyle olmadı mı? Ereğli ekonomik yönden soyulmadı mı? İşte ben bunu önlemeye çalışıyorum.

GENÇLERE YÖNELİK MÜJDELER

Sevgili gençler; br yanım sizsiniz; diğer yanım Ereğli halkı. Sahil boyunca gençlerin internete ulaşacağı ücretsiz Wİ-Fİ projesi şuanda başladı. İhaleyi yaptık, sahil boyunca kafeler dahil gençlerimiz, halkımız ücretsiz internete kavuştu.

Gençler için yeni bir çalışma alanı hazırladık. Ders çalışabilecekleri, ücretsiz internet hizmeti olan, geç saate kadar açık sosyal bir kütüphane için yer hazırlandı ve şuanda projeleri yapılıyor.

Orman Bakanlığı'na Kent Ormanı yapmak için başvurduk. İçerisinde piknik alanları, yürüyüş alanları, macera parkı ve selfie parkı olan projemizi hayata geçireceğiz. Bunun için gayret ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Evleri yoğun ilgi gördü. Binlerce kadın orada çalışıyorlar, meslek öğreniyorlar. Dostluklar kurdular. Şimdi Cumhuriyet Halk Evi'ni genişletiyoruz. Oraya gençler için Dijital Medya Kullanımı, Piyano, Gitar ve Bağlama Kursları açıyoruz.

Bisiklet yolunu biliyorsunuz yaptık. Ancak Kandilli'ye doğalgaz gidiyor, tabii ki çok hayırlı bir iş. Doğalgaz hattı nedeniyle bisiklet yolu bozuldu. Doğalgaz çalışması bittikten sonra Kandilli'ye kadar olan bisiklet yolunu dünya standartlarına göre yapacağız. Bisiklet yolunda paylaşım ve kiralama istasyonları kuracağız ve herkes bisiklete binebilecek ve öbür istasyonda bırakacak.

YENİ FESTİVALLER YAPILACAK

Festivallere aynen devam. İlave olarak Jazz Festivali ve Gençlik Festivali yapacağız. Repçiler, metalciler gelecek geniş bir alanda gençlik festivali yapacağız.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Halk Kafe'de düzenlediğimiz etkinlikte görmüşsünüzdür müzik eşliğinde yapay kar yağdırdık. Herkesin çok hoşuna gitti. Arkadaşlarla karar aldık, kar yağmazsa biz yapay kar yağdıracağız ve bir de Kar Festivali yapacağız."

"ALLAH SAĞLIK VERİRSE BU BENİM SON DÖNEMİM"

Zaman ayırdınız buraya geldiniz hepinize minnettarım; sağ olun, var olun.

Arkadaşlar bu benim; Allah sağlık verirse son dönemim olacak. Bundan sonra belediye başkanlığı falan düşünmüyorum. Yeni bir belediye başkanı düşünüyorum.

"GENÇLERE SESLENİYORUM!"

Gençler gençler benim her şeyim gençlerden bir tane oy başka yere sapma zaten sapmazlar haberlerden zaten sapmaz.

Benim hemşerilerimden mümkünatı yok bizim uşak derler. Ereğli'nin geleceği için gençlerin iyi bir zaman geçirmesi için inanın sahili eskisinden daha güzel yapmak için Çılgınlar gibi arkadaşlarımla ekiplerimle birlikte çalışıyoruz. Orası daha güzel olacak.

"BEN VE MECLİS ÜYELERİM EREĞLİ'NİN GELECEĞİ İÇİN DESTEK İSTİYORUM"

Hiç iyi görmüyorum; festival kalkar yapamazlar zaten benim yaptığım gibi eğlence yerleri kalkar sosyal hayat biter ne yapalım biz de eve gidiyoruz televizyon seyrediyoruz ona dokunmaz be. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun belediye meclis üyesi arkadaşlarımla ve çok değerli arkadaşlarla sizin karşınızdayım bize destek vermenizi rica ediyorum. Aşkım Ereğli sizleri çok seviyorum."

ERTUĞRUL: "ZAFERE GİDEN YOLDAYIZ"

Açılış ve tanıtım toplantısına katılan CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Ereğli'de seçimleri Halil Posbıyık'la kazanacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Zafere giden yolda bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir genel seçim geçirdik, haykırdır, Türkiye iyi gitmiyor, ekonomi, demokrasi, adalet kötüye gidiyor, sağlık, eğitim çöküyor dedik. Maalesef istediğimiz sonucu seçimlerden çıkartamadık. Seçim süreci geçti, an ve an bunun sonuçlarını yaşamaya ve tecrübe etmeye başladık. Ekonomi tepetaklak, döviz kontrol edilemez şekilde yükseliyor. Ülkede adalet ile ilgili skandallar patlıyor. Eğitim sistemi yap boza döndü. Türkiye Cumhuriyeti dış politikalarda köşeye sıkışmış durumda. Türkiye'de anayasa yok sayılmaya başlandı. Emeklilerin durumu kötü. Bayram ikramiyesi zamanında asgari ücret olsun dedik, 2 bin lirayı 3 bin lira yaptılar. Bin liralık zam vatandaşla dalga geçmektir, başka bir şey değildir. Emekliler nefes alsın dedik. Cumhur ittifakın oyları ile bu önerimiz reddedildi zam 3 bin lirada kaldı. Bu iktidarın işine geliyor, ne kadar yardıma muhtaç insan olursa biz onları tehdit ederiz, yardımlarınız kesilir, biz olmazsak size yardım gelmez, bize oy vermeye mecbursunuz diyor iktidar. Vatandaşımıza biz size yardım yapıyoruz alın size bu kömürle ısının dediler, kömür dağıttılar, sözde kömür. Arada ufak tefek kömür parçaları var olduğu gibi taş dolu. Meclis kürsüsünde bağırdık. Bir şey değişti mi değişmedi, Zonguldak'ta aynı sistem devam ediyor.

"EREĞLİ'DE POSBIYIK VAR ANLATMAYA GEREK YOK"

31 Mart tarihinde CHP'li belediye sayısı artacak. Efsane olmuş belediye başkanlarımız, kadrolarımız var. Ereğli'de Halil Posbıyık var, anlatmaya gerek yok. Alaplı'da Nuri Tekin var, Kandilli'de Mustafa Aydın var. Ben inanıyorum ki 31 Mart tarihinde çok daha fazla CHP'li olacak. Zonguldaklılar diyecek ki iktidara siz yanlış yapıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz biz CHP'li belediyelerin yanındayız, onlara inanıyoruz, onların kimseyi kaydırmayacağına inanıyoruz, istediğiniz kadar tehdit edin. Ereğli 31 Mart akşamı Halil Posbıyık ile devam edecek, meclis üyesi arkadaşlarımızla devam diyecek. Sadece belediye başkanı, meclis üyelerinin çalışması değil hepimiz çalışmalıyız. Bu işi başarmalıyız"

KOCAMANOĞLU: "ÖRGÜT OLARAK 31 MAHALLEDE ÇALIŞACAĞIZ"

CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CHP İlçe Örgütü olarak üzerimize düşeni yaptık. Ereğli'nin daha iyi yönetilmesi için, Ereğli'nin daha iyi ileriye gitmesi için artık söz sırası sizde. 31 Mart akşamı bütün arkadaşlarımızın ve belediye başkanımızın alacağı onayla Ereğli'yi 5 yıl daha güzel yerlere getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler CHP İlçe Örgütü olarak 31 mahallede yaklaşık 270 mahalle temsilcilerimiz ile alanlarda olacağız. Onlar yetmiyor 476 tane sandık sorumlumuz ile alanda olacağız. Adım atılmadık cadde, sokak, site, hane bırakmayacağız. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Belediye Başkanımızın önderliğinde Ereğli'de Belediye Başkanlığı koltuğunda CHP adayı Halil Posbıyık oturacak."

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.