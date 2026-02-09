Keçiborlu'da "Mutfak Mirası" Çalıştayı Düzenlendi

Gökdeniz Can

(ISPARTA) -

Keçiborlu'da yerel mutfak kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Keçiborlu Mutfak Mirası Çalıştayı", iki gün süren programın ardından tamamlandı. Akademisyenler, şefler, öğrenciler ve gastronomi alanında çalışan isimleri bir araya getiren çalıştayda, Anadolu mutfağının tarihsel birikimi ile Keçiborlu'nun yöresel lezzetleri ele alındı.

Keçiborlu Kaymakamlığı ve Keçiborlu Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde söyleşiler ve sunumlar yapılırken, ikinci gün uygulamalı atölye çalışmaları düzenlendi. Atölye bölümünde Keçiborlu'nun unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları tanıtılırken, lavanta ve güllü su muhallebisi, suşi, risotto ve yağ somonu gibi farklı ürünler de uygulamalı olarak hazırlandı. Etkinlik boyunca katılımcılar, mutfak mirasının yalnızca tariflerden ibaret olmadığına, aynı zamanda kültürel bir hafıza taşıdığını vurguladı.

"Unutulmaya yüz tutmuş tatlıları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz"

Çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Feyza Emin Sağlam, etkinliğin hem eğitim hem de kültürel aktarım açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Keçiborlu Mutfak Mirası Çalıştayı şu anda federasyonumuzdan arkadaşlarla birlikte Keçiborlu Meslek Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencilerine hem eğitimler veriyoruz hem de Keçiborlu'nun unutulmaya yüz tutmuş tatlarını gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz."

Halk Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde olan arkadaşlar, bir ihtiyar teyzelerimiz, annelerimiz yıllar önce yaptıkları yemekleri günümüze uyarlayarak birazcık yaptılar. Onların üstüne biz katıp öğrencilere göstermeye çalıştık aynı zamanda. Yani sadece Türk mutfağı olarak değil. Şu anda arkamızda suşi eğitimi veriliyor. Dün risotto eğitimi verdi bir arkadaşımız.

Öğrencileri mesleğe teşvik etmek anlamında da etkinliklerimiz var. Keçiborlu Kaymakamlığı'na, Belediyesine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz, bize destek verdikleri için."

"Görerek öğrenmek bizim için büyük bir avantaj"

Çalıştaya katılan Süleyman Demirel ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Zadelikkafa da etkinliğin mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Burada görüp öğrenmek çok güzel bir avantaj. Bu şekilde çok güzel yapıyorlar. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası" dedi.

"Yerele inmek, ürünleri kayıt altına almak istiyoruz"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Erol ise çalıştayın temel amacını şu sözlerle anlattı:

"Federasyon olarak biz Isparta'nın merkezinde zaten çalışmalar yapıyorduk, gastronomi festivalleri ama artık bunu yerele getirmemiz lazım. Biraz daha mikro çalışmalar, daha küçük çalışmalarla şehrin belli bölgelerindeki ürünleri hem kayıt altına almak hem inovatif bir ürün haline getirerek şehirlerin dışına çıkarmak istiyoruz."

Yani Antalya'da bir otelde gittiğinizde Uluborlu banağını görmenizi istiyoruz. Çimdik çorbasını görmelisiniz. Çok enteresan ürünler var. Tavşanlı börek yedim. Çok muhteşem bir ürün. Örnek veriyorum bu tarzdaki ürünlerin artık otellerde, restoranlarda, cateringlerde sizin dışınızda da birilerinin bilmesini ve bunun reklamının yapılmasını istiyoruz. Arşivleme konusunda da bölgenin belli yerlerine destek vermek istiyoruz. Asıl mesele bu."

"Öğrencilerin yüzü gülüyor, bu bizi mutlu ediyor"

Keçiborlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan da, "Çalıştay, Süleyman Demirel Mesleki Teknik Lisemizin aşçılık bölümünde okuyan öğrencilerimizin kendi branşlarına yeni bir bakış kazanması için başarılı geçiyor. Sağolsunlar üniversite hocalarımız, aşçılar, federasyonumuz bize sınırsız destek verdiler. Kaymakamlığımızın öncülüğünde belediyemizin destekleri ile bir çalıştay düzenledik. Gayet hareketli geçiyor. Görüyorsunuz öğrencilerimizin yüzü gülüyor, mutlular. Ünlü şefleri, ünlü aşçıları, ünlü hocaları görünce biraz daha geleceğe yönelik yönlerini nasıl çözeceklerine karar veriyorlar. Biz onların mutluluğunu görünce mutlu oluyoruz" diye konuştu.