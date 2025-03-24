Keçiören Belediyesi, Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

Keçiören Belediyesi, Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

Keçiören Belediyesi, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda siyasi temsilci ve vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dayanışma vurgusu yaptı.

24.03.2025 13:23  Güncelleme: 13:25
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Keçiören Belediyesi, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Keçiören Belediyesi, Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşları iftar sofrasında buluşturdu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında dualarla oruçlar açıldı. İftar programına Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Halime Polat, 20'nci dönem Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, AK Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Erhan Sarıgöl, Deva Partisi GMYK Üyesi Hanifi Özkan, İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Sinoplular Federasyonu Genel Başkanı Kenan Güllü, Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Yardımcısı Halil Canöz ile bölge dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Keçiören, Anadolu'nun kalbidir"

Programda katılımcılara seslenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ramazan ayınız mübarek olsun. Geçen yıl da sizlerle iftar sofralarında beraberdik. O zaman seçim arifesindeydik ve sizlere projelerimizi anlatarak Keçiören'i yönetmeye talip olduğumuzu söyledik. Bugün de aynı inanç ve azimle karşınızdayız. Keçiören, Anadolu'nun kalbidir. Burada kibir, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz. Kırıkkale'den Çorum'a, Yozgat'tan Sivas'a, Doğu'dan Karadeniz'e kadar farklı illerden gelen vatandaşlarımızla birlik içinde yaşıyoruz. Biz dayanışma ruhuna sahip bir milletin evlatlarıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi, Kırıkkaleli Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika

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