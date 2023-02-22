Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti

22.02.2023 18:52
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesinin Hatay'da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tahir Büyükakın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesinin Hatay'da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tahir Büyükakın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan deprem felaketlerinin en yoğun hissedildiği Hatay'a gelerek şehir merkezini ve çadır kentleri gezdi. Kocaeli Belediyesi'nin kurmuş olduğu çadır kenti de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurdukları çadır kentte gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçları karşıladıklarını söyleyen Büyükakın, aynı zamanda çocukların bir an önce normal hayatlarına dönmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tahir Büyükakın bölgede yapmış oldukları çalışmaları belediye başkanları ile organize bir halde yürüttüklerini dile getirdi.

1999 Marmara depremini hatırlatan Büyükakın, "Onları çok iyi anlıyoruz ve yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki yerel yönetimler ile birlikte organizasyon içinde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise çalışmaları için Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek "Çok güzel bir görev üstlenmiş durumdasınız. Acı hepimizin ortak acısı. Yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız inşallah. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Siz Kocaeli Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben herkesin huzurunda size ve ekip arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ederim" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti Kılıçdaroğlu: 'Hatay'ı ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir' Kılıçdaroğlu: 'Hatay'ı ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir'

Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Patron çıldırdı! Acun Ilıcalı yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor
18:39 Nereden nereye! Bir dönemin efsanesi David Beckham pankek günü paylaşımıyla gündem oldu
18:13 Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı
18:25 Annesinin vedası yürek dağladı! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, toprağa verildi
17:57 Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin
17:48 Yıkımına ara verilen sitede film gibi kedi kurtarma operasyonu
17:33 Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor
14:19 Çoğu 1980'lerde inşa edildi! Yapımında ateş tuğla kullanılan evler depremde dimdik ayakta kaldı
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
17:22 Fenerbahçe'de ikinci Bruma krizi! Başkan Ali Koç'a tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 19:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement