Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

12.11.2022 21:44

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, nikah şahitliği yaptı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın düğün töreni gerçekleşti. Düğüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Mert Karalar ve Betül Özen'in nikah'ını babası Zeydan Karalar kıyarken şahitliği ise Kılıçdaroğlu ile Akşener yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mert ve Betül çiftine mutluluklar diledi.

Düğüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı.

Kaynak: İHA
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