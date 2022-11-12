Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener katıldı.

Kaynak: İHA

İYİ Partili yöneticinin 'HDP'ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz' sözlerine Kılıçaroğlu'ndan yanıt

AKŞENER: MUHTEREMLERİN RAHATINI BOZMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIM

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Adana'da nikah şahitliği yaptı