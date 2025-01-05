Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Yaşanabilir İlçe Çağrısı

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, belediye olarak gelirlerinin olmadığını ve taleplerinin tasarruf tedbirlerine takıldığını belirterek, "Kemalpaşa'ya gümrükten girdiğinizde Türkiye'ye geliyorsunuz ama burada Türkiye'nin bir yüzü olmasına rağmen köy görünümlü bir ilçe ile karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden yolun ışıklandırılmasını, tünellerin yapılmasını ve yaya kaldırımlarının düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesi belediye başkanı Erhan Yılmaz, Kemalpaşa'nın günlük 5 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı ve bavul turizmiyle adından söz ettiren bir ilçe olmasına rağmen kendilerine hiçbir gelir sağlanmadığını ve talepleri noktasında hükümetten destek göremediklerini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben Kemalpaşalıyım ve Kemalpaşa'da yaklaşık olarak 18 yıl öğretmenlik yaptım. Son 8 yılımı Mersin'de çalışarak geçirdim ve 2022 yılında emekli oldum ve ardından siyasete girdim ve çok sevdiğim Kemalpaşa'nın belediye başkanı oldum.

Burası günde yaklaşık 5 bin kişinin geldiği, özellikle tekstil sektöründe büyük bir turizmin olduğu bir yer buna bavul turizmi deniliyor. Kemalpaşa, çok küçük bir ilçe olmasına rağmen, burada neredeyse her zincir marketin dört şubesi var. Gürcü vatandaşlar, marketlerden kiloyla değil, koliyle alışveriş yapıyorlar. Bu yüzden ilçemize giriş çıkışlar artıyor. Mevcut nüfusumuz 6 bin 880 ancak gelen Gürcülerle birlikte bu rakam çok daha fazla. Bu da trafik gibi pek çok alanda sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. İlçe olarak zorlanıyoruz. 2017'de ilçe olduk ama baskın şeklinde, uyandığında ilçeyle uyanmış hiçbir hazırlık yapılmadan ilçe statüsüne kavuşturulduk. Ne kurumlarımız, ne yollarımız, ne otoparklarımız vardı. Bizim gelir kaynaklarımız İller Bankası'ndan gelen pay ve inşaatlardan aldığımız ruhsat paraları, su parası, emlak vergisi gibi kalemlerle sınırlı. Yatırım yapmak için tek beklentimiz, inşaatların başlaması ve inşaat harcı toplamamız. Kemalpaşa'da belediyeye ait tek şey belediye binamızdır.

"Kemalpaşa'da saat 5'ten sonra hastalanmak yasak"

Kemalpaşa'da bir sağlık ocağımız var ve yeni bir hastane yapılması planlanıyor. Ancak anladığımıza göre bu sadece bir acil sağlık birimi olacak ve henüz tamamlanmadı. En son aldığımız duyumlara göre, müteahhit ile yapılan inşaat sözleşmesi iptal edilmiş ve yeniden ihaleye çıkılacağı belirtiliyor. Bu şehirde saat 5'ten sonra hastalanmak yasak. Eğer hastalanırsanız, 15 kilometre uzaklıktaki Hopa'ya gitmek zorundasınız.

"Kemalpaşa'da değişimi caddelerden başlattık"

En büyük eksikliğimiz caddelerimizdi; çünkü sokaklarımız hala köy görünümündeydi. Biz de örnek bir cadde yapalım dedik. Belediye binamızın bulunduğu Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışmalara başladık. Yaya kaldırımlarını 3,5 metre genişliğinde andezit taşlarla yaptık, yolları ise küp taşlarla döşedik. Doğal gaz geldiğinde rahatça söküp takabilmek için bu şekilde bir tercih yaptık. Şu an ışıklandırma ve bidon yerleştirme işlemleri devam ediyor. Burayı örnek bir cadde yapacağız. Bundan sonraki Kemalpaşa caddeleri de buradaki örneğe benzer olacak."

"Gümrükten Kemalpaşa'ya girdiğinizde köy görünümlü bir ilçeyle karşılaşıyorsunuz"

Yılmaz, Kemalpaşa'dan uluslararası bir yol geçtiğini ancak bu yola ait ışıklandırmaların ve tabelaların yetersiz olduğunu belirterek, tüm bunların yapılması için girişimlerde bulunduklarını fakat taleplerin tasarruf tedbirlerine takıldığını söyledi. Yılmaz, "Kemalpaşa'ya gümrükten girdiğinizde Türkiye'ye geliyorsunuz ama burada Türkiye'nin bir yüzü olmasına rağmen köy görünümlü bir ilçe ile karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden yolun ışıklandırılmasını, tünellerin yapılmasını ve yaya kaldırımlarının düzenlenmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Şu anda sokaklarda yapılan dükkanların önünde tente çalışmalarını yapıyoruz. Bütün kaldırımları düzenliyoruz ve şehir içinde de çalışmalarımıza başlayacağız. Derme çatma tenteleri söktük ve yerine örnek bir tente yaptırdık. Bu tenteler aynı zamanda ışıklı olacak. Kemalpaşa'ya bir yıl sonra geldiğinizde, daha güzel ve yaşanabilir bir Kemalpaşa'yı göreceksiniz. İnşallah ismine yakışır bir Kemalpaşa inşa edeceğiz" diye konuştu.