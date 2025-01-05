Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Yaşanabilir İlçe Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Yaşanabilir İlçe Çağrısı

Geniş Video İzle

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, ilçenin gümrükten geçiş noktasında Türkiye'nin bir yüzü olmasına rağmen köy görünümünde olduğunu belirterek, ilçeye yönelik yol, ışıklandırma ve sağlık hizmetleri gibi taleplerini dile getirdi. Yılmaz, tasarruf tedbirleri nedeniyle taleplerinin karşılanmadığını ifade etti.

05.01.2025 10:56  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, belediye olarak gelirlerinin olmadığını ve taleplerinin tasarruf tedbirlerine takıldığını belirterek, "Kemalpaşa'ya gümrükten girdiğinizde Türkiye'ye geliyorsunuz ama burada Türkiye'nin bir yüzü olmasına rağmen köy görünümlü bir ilçe ile karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden yolun ışıklandırılmasını, tünellerin yapılmasını ve yaya kaldırımlarının düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesi belediye başkanı Erhan Yılmaz, Kemalpaşa'nın günlük 5 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı ve bavul turizmiyle adından söz ettiren bir ilçe olmasına rağmen kendilerine hiçbir gelir sağlanmadığını ve talepleri noktasında hükümetten destek göremediklerini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben Kemalpaşalıyım ve Kemalpaşa'da yaklaşık olarak 18 yıl öğretmenlik yaptım. Son 8 yılımı Mersin'de çalışarak geçirdim ve 2022 yılında emekli oldum ve ardından siyasete girdim ve çok sevdiğim Kemalpaşa'nın belediye başkanı oldum.

Burası günde yaklaşık 5 bin kişinin geldiği, özellikle tekstil sektöründe büyük bir turizmin olduğu bir yer buna bavul turizmi deniliyor. Kemalpaşa, çok küçük bir ilçe olmasına rağmen, burada neredeyse her zincir marketin dört şubesi var. Gürcü vatandaşlar, marketlerden kiloyla değil, koliyle alışveriş yapıyorlar. Bu yüzden ilçemize giriş çıkışlar artıyor. Mevcut nüfusumuz 6 bin 880 ancak gelen Gürcülerle birlikte bu rakam çok daha fazla. Bu da trafik gibi pek çok alanda sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. İlçe olarak zorlanıyoruz. 2017'de ilçe olduk ama baskın şeklinde, uyandığında ilçeyle uyanmış hiçbir hazırlık yapılmadan ilçe statüsüne kavuşturulduk. Ne kurumlarımız, ne yollarımız, ne otoparklarımız vardı. Bizim gelir kaynaklarımız İller Bankası'ndan gelen pay ve inşaatlardan aldığımız ruhsat paraları, su parası, emlak vergisi gibi kalemlerle sınırlı. Yatırım yapmak için tek beklentimiz, inşaatların başlaması ve inşaat harcı toplamamız. Kemalpaşa'da belediyeye ait tek şey belediye binamızdır.

"Kemalpaşa'da saat 5'ten sonra hastalanmak yasak"

Kemalpaşa'da bir sağlık ocağımız var ve yeni bir hastane yapılması planlanıyor. Ancak anladığımıza göre bu sadece bir acil sağlık birimi olacak ve henüz tamamlanmadı. En son aldığımız duyumlara göre, müteahhit ile yapılan inşaat sözleşmesi iptal edilmiş ve yeniden ihaleye çıkılacağı belirtiliyor. Bu şehirde saat 5'ten sonra hastalanmak yasak. Eğer hastalanırsanız, 15 kilometre uzaklıktaki Hopa'ya gitmek zorundasınız.

"Kemalpaşa'da değişimi caddelerden başlattık"

En büyük eksikliğimiz caddelerimizdi; çünkü sokaklarımız hala köy görünümündeydi. Biz de örnek bir cadde yapalım dedik. Belediye binamızın bulunduğu Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışmalara başladık. Yaya kaldırımlarını 3,5 metre genişliğinde andezit taşlarla yaptık, yolları ise küp taşlarla döşedik. Doğal gaz geldiğinde rahatça söküp takabilmek için bu şekilde bir tercih yaptık. Şu an ışıklandırma ve bidon yerleştirme işlemleri devam ediyor. Burayı örnek bir cadde yapacağız. Bundan sonraki Kemalpaşa caddeleri de buradaki örneğe benzer olacak."

"Gümrükten Kemalpaşa'ya girdiğinizde köy görünümlü bir ilçeyle karşılaşıyorsunuz"

Yılmaz, Kemalpaşa'dan uluslararası bir yol geçtiğini ancak bu yola ait ışıklandırmaların ve tabelaların yetersiz olduğunu belirterek, tüm bunların yapılması için girişimlerde bulunduklarını fakat taleplerin tasarruf tedbirlerine takıldığını söyledi. Yılmaz, "Kemalpaşa'ya gümrükten girdiğinizde Türkiye'ye geliyorsunuz ama burada Türkiye'nin bir yüzü olmasına rağmen köy görünümlü bir ilçe ile karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden yolun ışıklandırılmasını, tünellerin yapılmasını ve yaya kaldırımlarının düzenlenmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Şu anda sokaklarda yapılan dükkanların önünde tente çalışmalarını yapıyoruz. Bütün kaldırımları düzenliyoruz ve şehir içinde de çalışmalarımıza başlayacağız. Derme çatma tenteleri söktük ve yerine örnek bir tente yaptırdık. Bu tenteler aynı zamanda ışıklı olacak. Kemalpaşa'ya bir yıl sonra geldiğinizde, daha güzel ve yaşanabilir bir Kemalpaşa'yı göreceksiniz. İnşallah ismine yakışır bir Kemalpaşa inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Erhan Yılmaz, Kemalpaşa, Belediye, Politika, Ekonomi, Türkiye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Yaşanabilir İlçe Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 11:50:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Yaşanabilir İlçe Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.