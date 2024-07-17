Kepez Belediye Başkanı Emekli Personellerle Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Kepez Belediye Başkanı Emekli Personellerle Buluştu

Kepez Belediye Başkanı Emekli Personellerle Buluştu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, emekli olan belediye personelleriyle bir araya gelerek desteklerinden dolayı teşekkür etti ve onları Kepez'i beraber yönetmeye davet etti.

17.07.2024 15:22  Güncelleme: 15:25
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Kepez Belediyesi'nden emekli olan emektarlarla bir araya gelen Başkan Mesut Kocagöz, 31 Mart yerel seçimlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kocagöz, "Artık, hepiniz kendinizi birer belediye başkanı olarak düşünün. Kepez'in belediye başkanı sizsiniz. Şimdi emekliliğinize son verin ve benim yol göstericim olun. Kepez'i beraber yöneteceğiz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyeden emekli olan emektarlarla buluştu. Bi Dilim Kafe'de sabah kahvaltısında bir araya gelen Başkan Kocagöz'e, Kepez Belediyesi'nin önceki başkanı Erdal Öner de eşlik etti. Belediye emeklilerine 31 Mart yerel seçimlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Seçimden önce bana güvendiniz, hak yemeyeceğimi, adaletli davranacağımı, halkın başkanı olacağımı, sizlerin bir mesai arkadaşı olarak devam edeceğimi bildiğiniz ve inandığınız için destek oldunuz. Sizler, 'Bu memleket bizim, bu bayrak bizim, bu ilçede yaşıyoruz ve bu ilçeyi düzgün insanlar yönetmesi lazım' diyerek, bana destek oldunuz. Seçim döneminde biz para dağıtamadık, gıda paketi dağıtamadık, biz yüreğimizi verdik. ve burada sevgi kazandı" dedi.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın toplam oyunun 160 bin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun ise 100 bin olduğunu hatırlatan Başkan Kocagöz, "Biz aradaki bu açığı kapatıp, üzerine 17 bin fark attık. Bu sizlerin sayesinde hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı kapımız açık

Emekli bir belediye personelinin, "Başkanım ömrümüz olduğu sürece her zaman yanınızdayız. Hep beraberiz" sözleri üzerine Başkan Kocagöz, "Sağ olun var olun" dedi. Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun bir ziyaret trafiğiyle karşılaştığını dile getiren Kocagöz, her gün yaklaşık 420 kişinin başkanlık makamında kendisini randevusuz ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Kapımız her zaman açık" ifadesini kullandı.

"Kendinizi belediye başkanı düşünün"

Kepez'i çok sevdiğini dile getiren Başkan Kocagöz, "Önümüzde bir süreç var. Bundan sonra çok çalışacağız. Ama bilinçli çalışmamız lazım. Hepiniz kendinizi birer belediye başkanı olarak düşünün. Belediye başkanı sizsiniz. Siz benim yol göstericim olun. Yıllarca belediyede çalıştınız. Belediye tecrübeniz var. Hepiniz belediye başkanısınız. Onun için mahallenizde bir problem mi var, hemen sahip çıkacaksınız. Kepez'i beraber yöneteceğiz. Beraber yönetirsek başarılı oluruz. Şimdi emekliliğinize son vereceksiniz. Şimdi herkes beş duyu organı ile 'Kepez'e daha iyi nasıl hizmet ederiz, bunun derdinde olmalıyız. Bize güvenen, bize inanan, bizimle beraber yürüyen insanlara Allah bizi mahcup etmesin. Bundan önce ne isek, bundan sonra da aynı olacağız. Yürüyüşümüz değişmeyecek. Halkın başkanı olacağız. Biz farklı bir belediye bakanlığı yapacağız. Yürekten yapacağız, samimi olacağız" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuşmasını belediye emektarlarına, "İyi ki varsınız, hepinize tek tek yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum" diyerek tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediye Başkanı Emekli Personellerle Buluştu - Son Dakika

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