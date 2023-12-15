Kepez Belediyesi Spor Kulübü Depremzede Çocuklar İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 18 Aralık'a kadar oynanacak müsabakalarda depremzede çocuklara gönderilmek üzere peluş oyuncak, bere ve atkı toplama kampanyası yaptı.

Geçen yıl meydana gelen depremde sosyal yardım merkezine dönüşerek yaraları sarmaya çalışan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, bu yıl da depremzede çocuklar için peluş oyuncak, bere ve atkı toplama kampanyası yapıyor. Turgut Özal Spor Salonu, Hasan Doğan Stadı, Adnan Menderes Yüzme Havuzu ve kulüp tesislerinde yapılan antrenman ve müsabakalarda velilerden kampanyaya katılım için duyuru yapan antrenörler, sporcularından konu hakkında çevrelerine de bilgilendirme yapmalarını istiyor. Çeşitli tesislerde 18 Aralık'a kadar kampanyaya katılım bekleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, toplanan yardımların Hatay'a gönderileceğini açıkladı. Birçok sosyal sorumluluk projesine katılarak sadece spor yaptıran bir kulüp olmanın ötesine geçtiklerini hatırlatan Çatal, buna benzer örnek projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi. - ANTALYA