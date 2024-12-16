Kırçuval Mahallesi Sakinleri, Deprem Sonrası Belirsizlikten Yakınıyor - Son Dakika
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Kırçuval Mahallesi Sakinleri, Deprem Sonrası Belirsizlikten Yakınıyor

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Malatya'nın Kırçuval Mahallesi sakinleri, 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilmelerine rağmen hala ihalelerin yapılmamasına tepki gösterdi. Mahalle muhtarı ve sakinleri, yetkililere ulaşamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını belirttiler.

16.12.2024 18:16  Güncelleme: 19:53
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Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen Malatya'nın Kırçuval Mahallesi sakinleri, yapılmayan ihaleden dolayı şikayetçi... Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'e ulaşamadığını ifade eden Kırçuval Mahalle Muhtarı Mustafa Sertaş, "Bütün kurum müdürlerine ulaşıyoruz, yani Valimize ulaşıyoruz, Belediye Başkanlarımıza ulaşıyoruz ama Cengiz Bey'e ulaşamıyoruz. Buranın akıbeti ne oldu onu da bilmiyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen Malatya'nın Kırçuval Mahallesi sakinleri, ihalenin hala yapılmamış olmasına ve bir kışı daha konteynerlarda geçirmek zorunda kalmalarına tepki gösterdi. Kırçuval mahallesinde bir araya gelen mahalle sakinleri, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bilgi alamayınca basın aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

"Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürüne ulaşamıyoruz"

Kırçuval mahalle Muhtarı Mustafa Sertaş, her makama ulaşabildiğini bir tek Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürüne ulaşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vali Bey'i arıyorum, dönüş yapıyor, kaymakam dönüş yapıyor. Ama Çevre Şehirciliğe bir türlü muhtarlar olarak bir türlü ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar, mesaj yazdım, dedim durum böyle böyle yani en azından bir toplantı yaparsak veyahut da bana bir tarih verirseniz ben vatandaşa söyleyeyim, bir türlü Cengiz Bey'e ulaşamıyoruz. Bütün kurum müdürlerine ulaşıyoruz ama Cengiz Bey'e ulaşamıyoruz. Buranın akıbeti ne oldu onu da bilmiyoruz. Bugün Çavuşoğlu şehrinin dışında bizim Akpınar, Kırçuvalı, Sancaklar şehir merkezinin göbeği. Yani buralar hepsi, diğer taraflar ihale oldu da burası neden olmuyor? Çavuşoğlu'ndaki ihale bitti, binalar bitti, çekiliş yapıldı. Vatandaşın rezerv alandaki binalarına oturacaklar ama şehir merkezindeki burası duruyor. Çöçlük başladı, her taraf bitti. Sancaktar, Kırçuvalı Sancaktar başlamadı maalesef."

"Mahallemize yaklaşık sekiz aydır herhangi bir çalışma yapılmadı"

Mahalle sakinlerinde Mehmet Özhan, semtte 8 aydır çalışma yapılmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Mehmet Özhan, Kırçuval Mahallesi sakinlerindenim. Muhtarımın da  belirttiği gibi Kırçuval Mahallesi, Akpınar ve Sancaktar. Çarşı merkezinin göbeğidir, merkezi konumdadır. Bütün diğer yerlerdeki ihaleleri yapılmış, kapatılıp, yıkımlar ve çalışmalar başlamış mahallemizde yaklaşık sekiz aydır herhangi bir çalışma yapılmadı. Yeni yıkımlar filan oluyor, bir tane yıkılıp gidiliyor. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Murat Kurum'un gelip burada bir an önce hızlandırın, mahkemeleri dinlemeyin, gereken şey bir an önce ivedilikle başlasın demesine rağmen nedense bizim bu Kırçuval Mahallesi'nde yedi aydır bir sonuç alamıyoruz, bir cevap alamıyoruz. Çevre Müdürlüğü'ne muhtarım defalarca yanımızda, mahalleli olarak ulaşmaya çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde ulaşılıp sağlanamıyor. "

"Devlet ne zaman bize el atacak?"

Deprem sonrası Kayseri'ye yerleşen Kırçuval Mahalle sakinlerinden Cumali Çoban ise "Aynı dertler de bizde de var. Bekliyoruz, ben Kayseri'de oturuyorum, işte iki de bir toplantı var diyorlar buraya geliyoruz, bu ne zaman sonuçlanacak? Yani bizim halimiz ne olacak? Ne kadar sürüneceğiz? Devlet ne zaman bize el atacak?" ifadelerini kullandı.

Bir kışı daha konteynerda geçirmek istemediğini ifade eden Nesime Kaylı, şunları söyledi:

"Ben de Kırçuval Mahallesi'nde oturuyordum. Depremin ilk gününde bizlerinde evi yıkıldı, köşeden oturuyorduk bizde. Biz ağustosun on beşinden beri ha bugün yapılacak, ha yapılacak diye bekliyoruz ama ihale tarihi belli değil. Bu belirsizlik bizi yordu açıkçası. Ben artık yani bir sonraki kışı da konteynerde geçirmek istemiyorum."

Cemil Özhan ise "Ben de Kırçuval Mahallesinde oturuyorum. Bize bu kağıdı gönderdiler. Bak 11. ayın bilmem kaçı, 13'ünde, 15 günde boşaltın dediler. Benim evim sağlamdı. Ben evi boşalttım, kapı, pencere, içindeki malzemeyi, her şeyi yaptım. Halen sürünmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırçuval Mahallesi Sakinleri, Deprem Sonrası Belirsizlikten Yakınıyor - Son Dakika

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