Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde sergilediği üretimi ve üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmaya yönelik proje ve çalışmaları ile katılımcılardan beğeni topluyor.

"Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" sloganı ile Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede CHP'li 160 belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifi yer alıyor. Belediye ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilenirken, Tepebaşı Belediyesi de tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği çalışmaları, kendisine ayrılan stantta tanıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Tuzlukçu Beldiye Başkanı Nurettin Akbuğa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve belediye yetkililerinden, Tepebaşı'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Tepebaşı Belediyesi'ni kırsal kalkınmaya yönelik projelerinden dolayı tebrik eden konuklar, Başkan Ataç'a başarılı çalışmalarından ötürü tebriklerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama, kadın üreticilere çilek fidesi desteği, süt toplama merkezleri, Sakintepe Soğuk Hava Deposu, Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası ve Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali gibi tarımsal çalışmaları ile yer alıyor. - ESKİŞEHİR