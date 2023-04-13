Brandalar kaldırıldı, tarihi yapı ortaya çıktı! İşte İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin son görüntüsü - Son Dakika
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Brandalar kaldırıldı, tarihi yapı ortaya çıktı! İşte İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin son görüntüsü

13.04.2023 14:16

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği görülürken, pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların sürdüğü fark edildi.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

MAYIS AYINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

İstanbul'un Galata Kulesi'yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

KALE KISMININ GÜÇLENDİRİLDİĞİ GÖRÜLDÜ

Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

ÇATIDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

Mayıs ayında açılması planlanıyor! Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Kız Kulesi, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Brandalar kaldırıldı, tarihi yapı ortaya çıktı! İşte İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin son görüntüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brandalar kaldırıldı, tarihi yapı ortaya çıktı! İşte İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'nin son görüntüsü - Son Dakika
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