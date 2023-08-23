Kızamık vakalarının en yaygın olduğu 5 il! Birinci sırada İstanbul var

Son dönemde artış gösteren kızamık vakaları hakkındaki son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır. Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz." dedi.

"VAKALAR GÖÇLE BİRLİKTE ARTTI"

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor."

"KORONANIN YENİ VARYANTI ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ"

Koronavirüsün yeni varyantının Türkiye'de görülmediğini belirten Koca, "Hala Kovid görülüyor mu, evet. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Ülkemizde görülmedi. Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi.