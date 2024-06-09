Kızılay, Hayırseverlerin Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Taşıyor - Son Dakika
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Kızılay, Hayırseverlerin Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Taşıyor

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın manevi zenginliğini ve bereketini, vekaletle kurban kesim kampanyası aracılığıyla sofralara taşıyor. Kızılay, kurbanlık seçimlerini tamamlayarak hazırlıklarını tamamladı ve hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya vekalet almaya devam ediyor. Deprem bölgesi ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı planlayan Kızılay, vekalet bedellerini belirledi ve Gazze'deki kurban vekaletlerinin kesimlerini Türkiye'de yaparak bölgeye ulaştıracak. Ayrıca, Gazze'deki çatışma mağdurlarına yönelik ayrı bir planlama yapıldı ve kavurma konserveleri 'iyilik gemileri' vasıtasıyla Gazze'ye gönderilecek. Kızılay'ın bir diğer önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremzedeler olacak. Kızılay, Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ve Yozgat'ta kurban kesimlerini gerçekleştirecek ve hazırladığı kavurma konserveleriyle yıl boyunca kurban bereketini yaşatacak.

09.06.2024 11:09
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Hayırseverlerin bağışları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına kurban eti taşıyan Kızılay, kurbanlık seçim işlemlerini tamamladı.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın manevi zenginliğini ve bereketini, vekaletle kurban kesim kampanyası aracılığıyla sofralara taşıyor. Kurbanlık seçimlerini yaparak hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya vekalet almaya da devam ediyor. Deprem bölgesi ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleriyle birlikte milyonlara yardım elini uzatmayı planlayan Kızılay'ın vekalet bedelleri, yurt içinde 11 bin 750 lira, Gazze'deki mağdurlar için 11 bin 750 lira, yurt dışı için de 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Kızılay, Gazze'de kısıtlı imkanlar yaşandığı için alınan kurban vekaletlerinin kesimlerini Türkiye'de yaparak konserve haline getirecek ve bölgeye ulaştıracak.

Gazze'deki çatışma mağdurlarına ayrı planlama

Türkiye ve 20 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 128 bin hisselik vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze'deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı. Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle kesilip konserve yapılacak kurbanlardan elde edilecek kavurma konserveleri 'iyilik gemileri' vasıtasıyla Gazze'ye de gönderilecek. Kızılay'ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacak.

Türkiye'de Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ile Yozgat olmak üzere 5 şehir ve 7 kombinada kurban kesimlerini gerçekleştirecek olan Kızılay, örnek alınan modeli sayesinde hazırladığı kavurma konserveleriyle sadece bayram günlerinde değil yıl boyunca kurban bereketini yaşatıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay, Hayırseverlerin Bağışlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Taşıyor - Son Dakika

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