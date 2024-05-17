KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a ciddi yatırımlar yaptı - Son Dakika
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a ciddi yatırımlar yaptı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs\'a ciddi yatırımlar yaptı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı yatırımları vurgulayarak, Anadolu'nun suyunun ada topraklarıyla buluşmasıyla Kıbrıs'ın bambaşka bir çehreye kavuştuğunu belirtti. Gardiyanoğlu ayrıca, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının önemine değindi ve Kıbrıs Türk halkının dünyaya tanıtılmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

17.05.2024 13:24
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok ciddi yatırımlar yaptığını ifade ederek, "Biliyorsunuz ki asrın projesi ile Anadolu'nun suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla buluşturduk. Ada bambaşka bir çehreye kavuştu" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) gerçekleştirdiği ziyarette İstanbul'daki temasları hakkında açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın davetlisi olarak gözlemci devlet statüsüyle Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katıldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bugün gerçekleştireceği temasların ardından ziyaretini tamamlayacağını söyledi.

KKTC'nin toplantıya katılmasıyla gelinen aşamanın önemine dikkat çeken Gardiyanoğlu, "Burada çok meşakkatli bir süreç var. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusuyla ilgili 51 yıllık mücadelesi var. Ama en başta ben özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ile ilgili dünyaya açık bir mesaj verdi. Ondan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir gözlemci üyesi oldu. Bir tek ben Sosyal Politikalar Bakanı olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diğer bakan arkadaşlarımız da kendi mevkidaşlarıyla Türk Devletler Teşkilatı toplantısına katılmaya başladı" dedi.

"Kıbrıs Türk halkını dünyaya tanıtmaya başladık"

KKTC'nin Türk dünyasının bir parçası olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmasının en büyük sebeplerinden birinin anavatan Türkiye olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, "Biz artık Kıbrıs Türk halkını Türk dünyasına tanıtmaya başladık. Kıbrıs Türk halkını dünyaya açmaya başladık. Türk toplumunun en büyük yapısı aile yapısıdır. Gerek Kırgızistan olsun, gerek Türkmenistan olsun, gerek Azerbaycan olsun, gerek Anavatan Türkiye olsun, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun hiç fark etmez Türk aile yapısı aynıdır. Bunları perçinleyici düzenlemelerin yapılması, bunların genişlemesiyle ilgili yapılacak olan çalışmaları da biz son derece önemsiyoruz. Ama en çok da yarın 7 Türk devleti olarak aynı masaya oturduğumuzda da orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neler yaptığını anlatabilmek bizim için apayrı bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Asrın projesi ile ada bambaşka bir çehreye kavuştu"

Kıbrıs Türk halkının çok meşakkatli süreçlerden geçtiğini belirten Sadık Gardiyanoğlu, "Kıbrıs Türk halkı yıllarca izolasyon altında tutuldu, görüldü ama görmemezlikten gelindi. Orada bir ada olduğu biliniyordu, orada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu tüm dünya biliyordu. Ama politik sebeplerden dolayı, siyasi sebeplerden dolayı hep görülmeyen, Türkiye Cumhuriyeti dışında tanınmayan bir ülke olmanın yıllarca zorluklarını yaşadık. Yurt dışına açılmadan iletişim olsun, uçuşlar olsun, eğitim olsun, sağlık alanında Kıbrıs Türk halkı çok çekti. Tek açılan kapısı vardı, Anadolu'nun topraklarına açıldık. Türkiye Cumhuriyeti, özellikle son 20 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çok ciddi yatırımlar yaptı. Eğitim, altyapı, enerji anlamında ve özellikle biliyorsunuz ki asrın projesi dediğimiz Anadolu'nun suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla buluşturduk. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu'dan gelen bir halk kendi öz suyuyla buluştu. Ada bambaşka bir çehreye kavuştu. Şimdi yine elektrikle, kabloyla deniz altından enerji gelmesi konuşuluyor. Onlar da 3-4 yıl içerisinde hayata geçtiğinde Kıbrıs Türk halkı bir seviye daha yukarıya çıkacak. Ama altyapı olarak güçlenirken siyaset olarak da güçlü olmamız gerekiyor. Kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. Özelikle ben başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a, Başbakan Sayın Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a sonsuz teşekkür ederim. Çok meşakkatli bir ekip çalışıyor şu anda. Yani tüm alanlarda Kıbrıs Türk halkının haklı sesi duyurulmaya çalışıyor. Bu da çok ciddi bir emektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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