Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: İki Ayrı Patlama Meydana Geldi - Son Dakika
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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: İki Ayrı Patlama Meydana Geldi

Kocaeli\'de Doğal Gaz Patlaması: İki Ayrı Patlama Meydana Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'de yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Olayda 14 mahallede gaz kesintisi yaşanırken, yaralananların durumu ve güvenlik önlemleri üzerine bilgi verildi.

30.12.2024 01:32  Güncelleme: 01:33
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'deki doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, dağıtım şirketinin 25 ekibine ilave olarak civar illerden ilçeye destek amacıyla 16 ekip yönlendirildiğini belirtti.

Doğal gaz patlaması, 28 Aralık Cumartesi günü akşam saat 19.15 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına aldı. Yaralanan 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yaklaşık 2 saat sonra bu kez de Darıca Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında ikinci patlama meydana geldi. Burada da 1 kişi yaralandı.

Çalışmalar hakkında bilgi aldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, beraberindeki Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte PALMET Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray'dan bilgi aldı.

Darıca'da 14 mahallede 59 bin 844, Gebze'deki 3 mahallede 2 bin 208 kullanıcının bulunduğunun aktarıldığı toplantıda, Gebze'de gazı kesilen tüm konutlara, Darıca'da ise bin 119 konuta gaz arzının sağlandığı ifade edildi. Ayrıca toplantıda, dağıtım şirketinin 25 ekibine ilave olarak civar illerden ilçeye destek amacıyla 16 ekip yönlendirildiği bilgisi verildi.

"İzinsiz kazı hatta hasar verildi"

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 28 Aralık'ta özel bir şirketin izinsiz yaptığı kazı sebebiyle Bayramoğlu Mahallesi'nde doğal gaz dağıtım şirketine ait çelik hatta hasar verildiği, bunun neticesinde Darıca ve Gebze'de doğal gaz kesintilerinin yaşandığını aktardı.

Şatıroğlu, olayın ardından gaz dağıtım şirketi yetkililerinin bölgeye gaz arzını durdurduğunu, ilçede meydana gelen iki ayrı patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğundan şüphe edildiğini vurguladı.

En önemli görevlerinin, hızla çalışmanın yanı sıra tüm emniyet kurallarına riayet ederek güvenli şekilde gaz verme işlemlerini sürdürmek olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, "Binalarda gaz verme işlemlerinin tamamı teknik ekipler tarafından titizlikle, tek tek, bina bina, kontroller yapılarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, teknik ekipler tarafından kontrolü yapılmayan bina ve dairelerde kullanıma geçmemeleridir. Herhangi bir koku duyduklarında doğal gaz acil hattı 187'yi aramalarını önemle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: İki Ayrı Patlama Meydana Geldi - Son Dakika

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