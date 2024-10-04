Kocaeli'deki Sağlık Hizmeti, Avrupa'da Örnek Olacak Derecede Ücretsiz Konaklama Sağlıyor - Son Dakika
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Kocaeli'deki Sağlık Hizmeti, Avrupa'da Örnek Olacak Derecede Ücretsiz Konaklama Sağlıyor

Kocaeli\'deki Sağlık Hizmeti, Avrupa\'da Örnek Olacak Derecede Ücretsiz Konaklama Sağlıyor

Kocaeli'nin Konaklama Merkezi, yurt dışından gelen hastaları ve refakatçilerini ücretsiz olarak misafir ediyor. Üç öğün yemek ve çamaşır yıkama hizmetleri sunuluyor. Hasta yakınları, sunulan hizmetlerin Avrupa'daki örneklerden daha üst seviyede olduğunu belirtiyor.

04.10.2024 13:37  Güncelleme: 13:50
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Kocaeli'ye sağlık sorunları sebebiyle tedavi amacıyla yurt dışından gelen ve barınma merkezinde ücretsiz olarak misafir edilen hasta ile refakatçileri, böyle bir hizmetin Avrupa'da bile olmadığını söyledi.

Şehir ve yurt dışından Kocaeli'ye sağlık sorunları nedeniyle gelip tedavi görmekte olan hasta ve refakatçilerin mağduriyet yaşamamaları için konaklama merkezinde ücretsiz hizmet veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Hastanız size, siz de bize emanetsiniz" sloganıyla başlattığı ve misafirperverliği öne çıkaran hizmeti vatandaştan tam not alıyor. Büyükşehir, İzmit'teki Konaklama Merkezi'nde şehir dışından gelen hastalara ve refakatçilerine tedavi süreçleri boyunca konaklama hizmeti veriyor. Hastaneden tedavi gördüğüne dair evrakını teslim eden hasta ve refakatçisi barınma merkezine giriş yaparak, kendisine tahsis edilen odaya geçiyor. Ayrıca vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek, çay ve çamaşırlarının yıkanması hizmeti ücretsiz veriliyor. Son derece güvenli ortamda hasta ve yakınlarına nöbetçi personel tarafından 24 saat hizmet sunuluyor.

"Bu hizmet Avrupa'da yok"

Almanya Berlin'den gelen Fatma Reis yaşadığı hizmetin güzelliğini anlatarak, "Bu hizmet Avrupa'da yok. Avrupa Türkiye'yi bu konuda örnek almalı. Biz Avrupa'dan geliyoruz, eşim rahatsız. Eşim, 'Burada ölmek istemiyorum' deyince Türkiye'ye geldik. 1,5 aydır buradayız, 2 haftamız kaldı. Burası evimiz gibi oldu çok memnunuz. Allah buranın eksikliğini göstermesin. Oğlum 'Berlin'e gel, böyle olmaz' diyordu gelip buradaki hizmeti görünce çok şaşırdı. Avrupa'da bile artık böyle hizmet yok. İstanbul'daki dayımın oğlu doktor, bu hizmeti ona anlattım, 'Böyle bir hizmeti kimse vermiyor, nasıl olur' diyerek şaşırdı. 3 öğün yemek veriliyor, çamaşırlarımız yıkanıyor, her şeyimizi veriyorlar, hizmet çok güzel. Bu hizmetin Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Avrupa'nın örnek alacağı bir hizmet var burada, çok memnunuz. Ben Avrupa'da doğdum, eskiden çok iyiydi ama orası şu anda burada gördüğümüz hizmetlere bakınca çok geri kalmış durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür mektubumuzu ilettik"

Bir diğer hasta yakını Sevim Uzun ise "Kız kardeşimin rahatsızlığı için Karadeniz Ereğli'den geldik. Burada bize sunulan imkanları çok beğendik. Karşılaştığım bu hizmetin güzelliğinin karşılığını görmesi gerektiğini düşündüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, burada çalışan personele yakınlıkları ve hizmetlerinden ötürü teşekkür etmek istedim. Bunun için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Köse'yi ziyarette bulunduk. Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür mektubumuzu ilettik. Burada sunulan bu imkanların devamlılığını dileriz" dedi.

"3 öğün yemek yiyoruz, çamaşırlarımız yıkanıyor"

Meryem Sivrioğlu, barınma merkezinde yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: " Düzce'den geliyorum kanser hastasıyım. Düzce Tıp Fakültesinde kemoterapi gördüm. Düzce Atatürk Hastanesi'nde ameliyat oldum. Doktorum tedavi için Kocaeli'deki hastaneye gönderdi, 40 gündür buradayım. İnşallah şifa bulup gitmeyi ümit ediyorum. Kaldığım yerden çok memnunum, evimdeki gibi rahatım, kim düşündüyse Allah razı olsun. Burada 3 öğün yemek yiyoruz, çamaşırlar yıkanıyor, kalacak yerin temizliği çok iyi ve her şeyden önce hiçbir ücret ödemedik. Bu imkanı bize sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum, ona dualar ediyorum" diye konuştu.

"Burada evimden daha rahat ediyorum"

Barınma merkez sakinlerinden Sevgi Yazıcı ise "59 yaşındayım, göğüs kanseriyim. Buraya Bolu İzzet Baysal Hastanesi'nden gönderdiler. 1 aydır tedavi görüyorum. Biraz titiz biriyim, her yerde kalamam. O sebeple gelmek istememiştim ama burada evimden daha rahat ediyorum. Evimde gibiyim, her şey çok güzel, hizmet eden kardeşlerimiz çok iyi, Allah razı olsun. Kalacak yerimiz, güzel yemeklerimiz var. Çarşıya gidiyoruz, geziyoruz hiçbir kısıtlaması yok. Bize çok güzel davranıyorlar" şeklinde konuştu.

Merkeze kalan Özer Akbulut ise "Bolu'da yaşıyorum. Eşim kanser tedavisi görüyor, 1,5 aydır buradayız. Diğer belediyeler niye bu hizmeti vermiyor ki çok güzel bir hizmet. Bu hizmeti belediyelerin hepsinin vermesi gerekir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'deki Sağlık Hizmeti, Avrupa'da Örnek Olacak Derecede Ücretsiz Konaklama Sağlıyor - Son Dakika

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