Kocaeli\'den İstanbul\'a Afet Yardımı: 10 Bin Kişilik Gıda İhtiyacı Karşılanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mobil afet tırı, yaşanan depremin ardından vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak adına İstanbul'a gönderildi. Afet tırı ile 10 bin kişilik çorba, su ve ekmek yardımında bulunulacak.

Büyükşehir, geçtiğimiz aylarda "Hızır 41 Afet Mutfağı"nın açılışını yapmıştı. Günde 22 bin ekmek, 150 bin çorba ve 20 bin kişilik üç çeşit yemek üretebilme kapasitesine sahip olan Hızır 41 Afet Mutfağı, muhtemel bir deprem ve afet sonrasında, Kocaeli ve Marmara bölgesine hızlı bir şekilde gıda temininde bulunabilecekti.

Mobil afet tırı da Kocaeli'den yola çıktı. 10 bin kişilik çorba, su ve ekmek ihtiyacını ile hazır hale getirilen mobil afet tırı, İstanbul Küçükçekmece Millet Bahçesi'nde vatandaşların hizmetinde olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ek olarak ilçe belediyeleri de İstanbul'a destekte bulundu. Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Dilovası Belediyesi de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için seferberlik başlattı. Bu kapsamda ilçe belediyeleri toplamda 6 bin kişilik çorba dağıtımı yapacak. Gerekli görülmesi durumunda yardımlar artırılacak. - KOCAELİ