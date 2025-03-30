Kocaeli'nin Geleneksel Kent Bayramlaşması Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kocaeli'nin Geleneksel Kent Bayramlaşması Coşkuyla Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen 40. geleneksel kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine birçok protokol üyesi ve vatandaş katılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

30.03.2025 19:31
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Kocaeli halkı 40. kez kucaklaştı: Geleneksel 40. kent bayramlaşması yoğun katılım

KOCAELİ - Kocaeli'de geleneksel hale gelen 40. kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleşirken 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaştı. Bayramlaşmaya Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşmasının 40.'sı büyük coşkuyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi. Konuşmaların ardından bayramlaşma halkası ile Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

"Türkiye ve Türk milleti dünyanın kilit taşıdır"

"Allah bizi bir ve beraber eylesin" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Birliğimize, beraberliğimize kastedenlerin oyunları başlarına çalınsın. Türkiye ve Türk milleti dünyanın kilit taşıdır. Burada nezle olursanız Balkanlar'da ağır grip yaşanır. Orta Doğu'da, Kafkasya'da büyük sıkıntı yaşanır. Biz birlik nöbeti tutuyoruz. Burada sıkıntı yaşanırsa orada da telaşa kapılıyorlar. Bu birliğimizin bozulmamasını diliyorum. Başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin gerçek bayram yaşayacağı günlere ulaşmasını diliyorum" dedi.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile kent bayramlaşması programı sona erdi.

Katılım yoğun oldu

Kent Bayramlaşması Vali İlhami Aktaş, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, ilçe belediye başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yeliz Ünsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Geleneksel Kent Bayramlaşması Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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