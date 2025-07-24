Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi: Bakan Kurum, projenin detaylarını anlattı - Son Dakika
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Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi: Bakan Kurum, projenin detaylarını anlattı

Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi: Bakan Kurum, projenin detaylarını anlattı
24.07.2025 16:26  Güncelleme: 16:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projenin tanıtım toplantısında, "Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projenin tanıtım toplantısında, "Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ve Emlak Konut GYO, yeni bir finansman modeli olan Gayrimenkul Sertifikası'nı hayata geçiriyor. Sertifika, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak imkanlar sunuyor. Gayrimenkul sertifikasının lansmanı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Şişli'de bir otelde gerçekleşti. Lansmana Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

"2002'den bu yana, "Herkes için yuva, herkes için umut" dedik ve gece gündüz demeden çalıştık"

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her şeyden önce şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz son 23 yıldır olduğu gibi bugün de, insanımızın sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmasını öncelikli hedef olarak görüyoruz. Çünkü biz, ev sahibi olmanın, bir yuva kurmanın, çocuklarını güvenle büyütebileceği bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev; huzurun yegane adresidir, mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden, 2002'den bu yana, "Herkes için yuva, herkes için umut" dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacına dair fırsatlar sağladık, kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. "Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak" dedik; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim Projesiyle, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk. Kentsel Dönüşüm projelerimiz; 81 ilimizde devam ediyor. Özellikle İstanbul'umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik"

İstanbul'da 1 milyona yakın konutu dönüştürerek İstanbul halkını güvenli bir şekilde evlerine yerleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum," Halen 39 ilçemizin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz.6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçimizle; vatandaşlarımız evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturacağız. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir" dedi.

"Yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz"

Bakan Kurum, teknik altyapı ile birlikte güçlü bir irade ve siyasi kararlılık çerçevesinde artan konut ve kira fiyatlarına karşılık yeni bir sosyal konut projesini başlatacaklarının müjdesini verdi. Kurum, "Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl bitmeden tüm detayları milletimizle paylaşacağız. İnşallah bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum Gayrimenkul Sertifikası'nın detaylarını açıkladı

Murat Kurum, vatandaşların ev sahibi olabilmesi için de her yolu denediklerini ve bu kapsamda da yeni bir çözüm olarak Gayrimenkul Sertifikasının kullanılacağını aktardı. Gayrimenkul sertifikasının ayrıntılarından bahseden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul'da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir'deki Damla Kent Evleriyle hayata geçiriyoruz. Bu sistemin en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz. Üstelik, bu sistemde paylı mülkiyet imkanı da var. Yani, iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ'mizin ve Emlak Konut'umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi: Bakan Kurum, projenin detaylarını anlattı - Son Dakika

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