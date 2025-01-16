Konya'da Gazze'deki Ateşkes İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Konya'da Gazze'deki Ateşkes İçin Basın Açıklaması

Konya\'da Gazze\'deki Ateşkes İçin Basın Açıklaması

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'deki ateşkes ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Platform başkanı Adem Ceylan, Gazze zaferinin önemini vurguladı ve bu gelişmelerin sadece Türkiye için değil, tüm Dünya Müslümanları için büyük anlam taşıdığını belirtti.

16.01.2025 18:10  Güncelleme: 18:12
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Konya'da Gazze'deki ateşkes için açıklama

KONYA - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze'deki ateşkes hakkında basın açıklaması düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze'de yapılan ateşkesle ilgili basın açıklaması düzenledi. Öğle namazını müteakip Sultan Selim Camii önünde konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Coğrafyamız son aylarda alışık olduğumuz gelişmelerin çok ötesinde gelişmelere şahitlik ediyor. Konuşmamın başında Gazze'de yaşadığımız bu muhteşem gelişmeleri bir ay önce 8 Aralık sabahında yaşamış olduğumuz muhteşem Suriye devrimiyle beraber yorumlayarak başlamak istiyorum. Suriye cihadı, Suriye devrimi sadece Türkiye için değil tüm Dünya Müslümanları için büyük bir turnusol vazifesi gördü. Bugün Gazze zaferine sevinenlerin bir kısmının bir ay önce bu meydanda sevinemediklerine şahitlik ettik. 13 yıldır yaşanan Suriye direnişini, Esad'ın zulüm iktidarını ve Esad'ın hamilerini görmezden gelerek yaşanan kutlu gelişmeleri büyük haritalar adıyla yorumlayan, Amerika'nın çıkarı adıyla yorumlayan aslında parantez içerisinde İran'ın mağlubiyeti üzerinden başlarını öne eğenlerin dün akşam zafer kutlamalarını da yine İran heyecanıyla olduğunu, Lübnan Hizbullah'ı üzerinden, İran üzerinden kendi siyasi ajandalarına eklemek istediklerini şahitlik ettik. Suriye'deki direnişin galibiyetine veya Gazze savaşının galibiyetine, Gazze savaşının zaferine ben sevinirsem bu Türkiye'de kimin işine yarar, ben mutlu olursam Türkiye'de hangi siyasinin işine yarar diye düşünmek, iki yüzlülükten, ahmaklıktan başka bir şey değildir. Biz Müslümanlar bir vücudun azaları gibiyiz, kardeşlerimizin sevinçleriyle sevinir, onların hüzünleriyle hüzünleniriz. Biz bugün elde edilen şeyin büyük bir zafer olduğunu inanıyoruz. Biz bugün İsrail'in yıkılışına dünden daha yakın olduğuna inanıyoruz" dedi.

Açıklamaya; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Gazze'deki Ateşkes İçin Basın Açıklaması - Son Dakika

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