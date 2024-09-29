Korgan Yaylası\'nda Sondaj Protestosu

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Korgan Yaylası'nda iki kez tepki üzerine durdurulan sondaj çalışmalarının yeniden başlatılması üzerine bölgeye giden halk, duruma tepki gösterdi. Bölge halkının tepkileri üzerine sondaj çalışmaları üçüncü kez durduruldu.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmaları için daha önce Ordu Valiliği Mera Kurulu olumsuz karar vermişti. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurusu üzerine yeniden toplanan Mera Kurulu bu kez sondaj ve yol çalışmasınını uygun görmüş; bu karar üzerine Ordu Çevre Derneği, Ordu İdare Mahkemesi'ne Mera Kurulu'nun ikinci kararının iptali için yürütmeyi durdurma davası açmıştı.

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu üyeleri ve yurttaşlar, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmasına karşı 2 kez şirketin çalışma yaptığı şantiye alanına giderek çalışmaları durdurmuştu. Şirketin yeniden sondaj çalışmalarına başladığını duyan halk bölgeye giderek çalışmaları yeniden durdurdu. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme ORÇEV yöneticileri, muhtarlar ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de destek verdi.

"Şirket üçüncü kez sondaj çalışmalarına başladı"

Yurttaşların uzun süren çabaları karşısında şirket yetkilileriyle görüşen Jandarma yetkilileri, yurttaşlara sondaj çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu. Bunun üzerine yurttaşlar şirket çalışanlarının araç gereçlerini alandan çıkartmasını ve yaylayı terk etmesini istedi. Bunun üzerine şirket çalışanları araçlarıyla beraber çalışma yaptıkları alandan ayrıldı, yurttaşlar şirket çalışanlarını alkışlarla uğurladı.

"En büyük değer olan toprağı hiç kimse geri getiremez"

Bölge sakini Bülent Güney, "Biz madene karşı değiliz ama bizim madenimiz var. Daha önce de söylemiştim bu yaylalarda çocukluğu geçmeyen veya bu yaylalarda yetişip de hayvanın kuzusundan faydalanmayan hiç kimse olmadı. Ama bunlar diyor ki 'işte biz buraya maden yapacağız'. Teknolojinin bugüne kadar yapamadığı hiçbir şey yok. Örneğin neyi yapamıyor ama toprağı yapamıyor. En büyük değer olan toprağı hiç kimse geri getiremez kaybolduktan sonra hepsinin bizim çoğumuz bizim geleceğimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hiçbir faydası yok. Ben sizin her zaman yanınızdayım" dedi.

"Maden şirketi hiçbir kurumdan görüş almadı izin almadı"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi gönül, "Bu 3'üncü eylemimiz olacak Ekim 13'te de bir mitingimiz var daha geniş çaplı olacak. Şu ana kadar bu maden şirketinin hiçbir kurumdan görüş aldığı yok, izin aldığı da yok bir mera kurulunun ikinci defa vermiş olduğu karar var bu da idari karardır, bir yargı kararı, yasa değildir. İdari kararlar bizi ilgilendirmez, biz idari kararları üzerine sonuca varamayız. O yüzden mahkeme kararları ve alınan kurum görüşleri veya alınmayan kurum görüşleri doğrultusunda bu sondajın durdurulması gerekiyor" diye konuştu.

"Buralarda olmaya devam edeceğiz"

Ormancılar Derneği Temsilcisi Barış Sagra, "Ormancılar Derneği'nin Giresun Bölge Temsilciliği olarak ormanlarımızı, meraları, yaylaları, yaşam alanlarımızı beraber koruyacağımıza dair söz vermiştik, bu sözümüzün gereği olarak şimdi buradayız. En azından birlikte mücadele edeceğimiz sözünü vermiştik bu sözümüzün gereği olarak yarınlarda da buralarda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Korgan, "İlk baştan itibaren bu mücadeleye başladık ve bu 3'üncü mitingimiz kat kat çoğalarak büyüyerek ilerliyoruz" diye konuştu.