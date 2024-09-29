Korgan Yaylası'nda Sondaj Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Korgan Yaylası'nda Sondaj Protestosu

Geniş Video İzle

Bölge halkı, Korgan Yaylası'ndaki sondaj çalışmalarını durdurdu. Üçüncü kez çalışmalara son verildi.

29.09.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Korgan Yaylası'nda iki kez tepki üzerine durdurulan sondaj çalışmalarının yeniden başlatılması üzerine bölgeye giden halk, duruma tepki gösterdi. Bölge halkının tepkileri üzerine sondaj çalışmaları üçüncü kez durduruldu.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmaları için daha önce Ordu Valiliği Mera Kurulu olumsuz karar vermişti. Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na başvurusu üzerine yeniden toplanan Mera Kurulu bu kez sondaj ve yol çalışmasınını uygun görmüş; bu karar üzerine Ordu Çevre Derneği, Ordu İdare Mahkemesi'ne Mera Kurulu'nun ikinci kararının iptali için yürütmeyi durdurma davası açmıştı.

Korgan Aybastı Yaylaları Platformu üyeleri ve yurttaşlar, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj çalışmasına karşı 2 kez şirketin çalışma yaptığı şantiye alanına giderek çalışmaları durdurmuştu. Şirketin yeniden sondaj çalışmalarına başladığını duyan halk bölgeye giderek çalışmaları yeniden durdurdu. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu ve yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme ORÇEV yöneticileri, muhtarlar ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de destek verdi.

"Şirket üçüncü kez sondaj çalışmalarına başladı"

Yurttaşların uzun süren çabaları karşısında şirket yetkilileriyle görüşen Jandarma yetkilileri, yurttaşlara sondaj çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu. Bunun üzerine yurttaşlar şirket çalışanlarının araç gereçlerini alandan çıkartmasını ve yaylayı terk etmesini istedi. Bunun üzerine şirket çalışanları araçlarıyla beraber çalışma yaptıkları alandan ayrıldı, yurttaşlar şirket çalışanlarını alkışlarla uğurladı.

"En büyük değer olan toprağı hiç kimse geri getiremez"

Bölge sakini Bülent Güney, "Biz madene karşı değiliz ama bizim madenimiz var. Daha önce de söylemiştim bu yaylalarda çocukluğu geçmeyen veya bu yaylalarda yetişip de hayvanın kuzusundan faydalanmayan hiç kimse olmadı. Ama bunlar diyor ki 'işte biz buraya maden yapacağız'. Teknolojinin bugüne kadar yapamadığı hiçbir şey yok. Örneğin neyi yapamıyor ama toprağı yapamıyor. En büyük değer olan toprağı hiç kimse geri getiremez kaybolduktan sonra hepsinin bizim çoğumuz bizim geleceğimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hiçbir faydası yok. Ben sizin her zaman yanınızdayım" dedi.

"Maden şirketi hiçbir kurumdan görüş almadı izin almadı"

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi gönül, "Bu 3'üncü eylemimiz olacak Ekim 13'te de bir mitingimiz var daha geniş çaplı olacak. Şu ana kadar bu maden şirketinin hiçbir kurumdan görüş aldığı yok, izin aldığı da yok bir mera kurulunun ikinci defa vermiş olduğu karar var bu da idari karardır, bir yargı kararı, yasa değildir. İdari kararlar bizi ilgilendirmez, biz idari kararları üzerine sonuca varamayız. O yüzden mahkeme kararları ve alınan kurum görüşleri veya alınmayan kurum görüşleri doğrultusunda bu sondajın durdurulması gerekiyor" diye konuştu.

"Buralarda olmaya devam edeceğiz"

Ormancılar Derneği Temsilcisi Barış Sagra, "Ormancılar Derneği'nin Giresun Bölge Temsilciliği olarak ormanlarımızı, meraları, yaylaları, yaşam alanlarımızı beraber koruyacağımıza dair söz vermiştik, bu sözümüzün gereği olarak şimdi buradayız. En azından birlikte mücadele edeceğimiz sözünü vermiştik bu sözümüzün gereği olarak yarınlarda da buralarda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Korgan, "İlk baştan itibaren bu mücadeleye başladık ve bu 3'üncü mitingimiz kat kat çoğalarak büyüyerek ilerliyoruz" diye konuştu.

Korgan Yaylası\'nda Sondaj Protestosu
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Güncel, Enerji, Korgan, Maden, Çevre, Yerel, Spor, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korgan Yaylası'nda Sondaj Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Korgan Yaylası'nda Sondaj Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement