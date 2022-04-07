Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu - Son Dakika
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Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu

07.04.2022 21:00

Adana'da koruyucu aileler ve çocukları Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nin (AKAMDER) düzenlediği Geleneksel İftar Yemeği'nde buluştu.

Adana'da koruyucu aileler ve çocukları Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nin (AKAMDER) düzenlediği Geleneksel İftar Yemeği'nde buluştu.

AKAMDER'in düzenlediği 14'üncü Geleneksel İftar Yemeği, kentteki bir restoranda gerçekleştirildi. İftar öncesi konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Koruyucu ailelerin topluma katkısı büyüktür. Bu ailelerimiz sayesinde bir ülkemizdeki çocuklar şefkat ile geleceğe aydınlık ve umut dolu yolunu çizer. Devletimiz ve bu aileler hayırlı nesiller yetiştirmekte katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise iftar programı nedeniyle duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Çok güzel bir gün. Güzel misafirlerimiz var. Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğum mutluluğu anlatamam. Sizler gibi hem toplumumuzun hem de devletimizin önemli bir görevini, sorumluluğunu üstlenmiş örnek Müslüman olan sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizim için şereflerin en büyüğü" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş adamları Mehmet Aslan ve Aydın Kaplan'a katkıları nedeniyle Adana Valisi Süleyman Elban tarafından plaket verildi. Etkinlikte animatörler tarafından çocuklarla eğlenceli oyunlar oynandı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu. Programa Adana Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in yanı sıra oda ve borsaların başkanları katıldı. - ADANA

Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu
Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu
Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu
Koruyucu aileler ve çocukları iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

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