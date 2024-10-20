Krampon Profesörü: Ali Yıldız - Son Dakika
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Krampon Profesörü: Ali Yıldız

Krampon Profesörü: Ali Yıldız

Trabzon'un 'Krampon Hastanesi'nde 51 yıldır krampon tamiri yapan Ali Yıldız, futbol camiasında tanınıyor.

20.10.2024 10:43
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 'Krampon Hastanesi' adını verdiği iki metrelik işyerinde yarım asırdan fazla krampon tamiri yapan 63 yaşındaki Ali Yıldız, 'Krampon profesörü' olarak tanınıyor.

"Krampon Hastanesi" isimli işyerinde sadece krampon tamiri yaptığı için futbol camiasında tanınan Ali Yıldız, ilkokul üçüncü sınıfta başladığı krampon tamirini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Yaptığı işi kendisinden sonra yapanın olmayacağını kaydeden Yıldız, "1973 yılından beri bu işi yapıyorum. Mesleğe, ilkokul üçüncü sınıfa giderken başladım. 51 yıldır aralıksız krampon tamiri yapıyorum. Bir yıl amatör olarak futbol oynadım ancak sürekli olarak sporun içerisindeyim" dedi.

"Krampon futbolcunun silahıdır"

Kramponun, futbolcunun silahı olduğunu ifade eden Yıldız, "Krampon, futbolcunun silahıdır. Krampon ne kadar rahat olursa futbolcu kadar iyi oynar. Krampon ne kadar iyi olursa o kadar rahat oynarsın, kötü olursa oynayamazsın. Halk arasında genelde söylenen şöyle bir söz vardır? 'Kramponu at sahaya oynar' Mesela Messi'nin kramponu 80 gram ağırlığındadır. Krampon ne kadar hafif olursa o kadar rahat olur. Krampon ne kadar sert kaba olursa rahat oynayamazsın istediğin gibi hareket edemezsin. Krampon fiyatları, en ucuzu 3 bin 500 TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar olabiliyor. Ben sürekli tamir yaparım, 81 ilden krampon gelir tamir ederim. Şu anda tamir için gelenleri sayacak olursak Diyarbakır'dan var, Rize, Kocaeli, Bursa, Hatay, İzmir, Aydın, Manisa, Malatya yani her ilden tamir için krampon gelir" diye konuştu.

"1980 yılından beri Trabzonspor'un kramponlarını tamir ediyorum" diyen Yıldız " Burak Yılmaz'ın bile kramponunu tamir ettim. Sosa, Yattara, Hami olsun Trabzon'da futbol oynamış her futbolcunun kramponunu tamir ettim. Hepsi memnun kaldı. Yurt dışından özellikle Almanya'dan tamir çok geldi. Mesleğimizde yetişen yok. Bu iş bir kabiliyet. Bu işi benden sonra kimse yapamaz" şeklinde konuştu.

Yıldız, işyerine "Krampon Hastanesi" yazılmasına ise, "Doktora gidersiniz şu rahatsızlığım var dersiniz. Ben hastanenin sahibiyim bütün hastalara bakıyorum. Çünkü yapılmayacak krampon yoktur ne şekilde olursa olsun. Çok iyi tepkiler alıyorum bana profesör diyorlar. Yaptığım ayakkabıyı dört yıl giyen bile var bu da bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ortahisar, Ekonomi, trabzon, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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