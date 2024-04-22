Küçük Vali deprem riskine dikkat çekti - Son Dakika
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Yerel

Küçük Vali deprem riskine dikkat çekti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un koltuğuna oturan minik Gürsoy, Eskişehir'deki birçok soruna dikkat çekerek deprem felaketinden çıkarmamız gereken dersler olduğunu söyledi. Ayrıca ücretsiz öğrenci gezileri, emniyet tedbirleri, çocuk hakları ve park düzenlemeleri gibi konularda talimatlar verdi.

22.04.2024 20:11
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Küçük Vali deprem riskine dikkat çekti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un koltuğuna oturan minik Gürsoy şehrin sorunlarına tek tek parmak bastı

Adalet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy:

"Deprem felaketinden çıkarmamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy:

"Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğe o derece güvenle bakabiliriz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Vali Hüseyin Aksoy'un makam koltuğuna oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy, kentteki birçok sorun hakkında ilgili kurumlara talimatlar vererek deprem felaketinden çıkartılması gereken dersler olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de kutlanıyor. Bu çerçevede, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, makam koltuğunu Adalet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy'a devretti. Vali Aksoy'a çiçek armağan ettikten sonra makam koltuğuna oturan Gürsoy, şehrin birçok sorununa parmak basarak ilgili kurumlara talimatlar verirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem felaketinden çıkartması gereken dersler olduğunu ifade etti. TEKNOFEST'in Eskişehir'de yapılmasını da isteyen minik Gürsoy, plan ve projelere hız verilmesini talep ederek Vali Hüseyin Aksoy'dan sözler aldı.

"Çanakkale, Samsun, Ankara gibi illerimize ücretsiz öğrenci gezileri yapılmasını istiyorum"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un makam koltuğunda konuşma yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy, bazı projeler başlatmak istediğini dile getirerek, "Burada bulunmaktan çok gururluyum. Bu koltuğa Eskişehir'deki çocukları temsilen oturuyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışını 104'üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Bugün Eskişehir Valisi olarak bazı projeler başlatmak istiyorum. Öncelikle sayın Milli Eğitim Müdürüm, TEKNOFEST'in Eskişehir'de yapılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını, ayrıca şanlı tarihimizi daha yakından tanımak, milli mücadele ruhunu hissetmek için Çanakkale, Samsun, Ankara gibi illerimize ücretsiz öğrenci gezileri yapılmasını istiyorum" dedi.

"Deprem felaketinden çıkarmamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum"

Konuşmasının devamında İl Emniyet Müdürüne iletilmesi için de talimatlar veren Gürsoy, "Söyleyeceklerimi özel alem müdürüm not alarak kendilerine iletsin. Tüm okul çıkışlarında emniyet tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınmasını, ayrıca tüm okul servislerinin trafik ekiplerince sık sık kontrol edilmesini istiyorum. Tarım, sanayi, hizmet sektöründe çalıştırılan, dilendirilen çocukların tespiti için ilgili birimlerle iletişime geçilerek bu çocukların çocuk hakları çerçevesinde korunmasına ve sahip çıkılmasını istiyorum. Sayın belediye başkanım, Eskişehir'deki park ve oyun alanlarının sayısı az olduğu için bazı trafiğe kapalı sokakların çocuk oyun sokaklarına dönüştürülmesini istiyorum. Ayrıca o tüm oyun parklarının gözü aydınlatılarak güvenlik kameralarının yerleştirilmesini istiyorum. Deprem felaketinden çıkarmamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Bunun için deprem sonrası toplanma alanlarının imara açılmamasını ve bu alanlarda ısınma, barınma, aydınlatma gibi tedbirlerin alınmasını istiyorum. Son olarak. Tüm park ve oyun alanlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılarak bu ağaçların da çocukların dalından meyve yiyebilmesini sağlamak için meyve ağaçlarından seçilmesini istiyorum. Plan ve projelerin bu yönde geliştirilerek benzer olanlarına hız verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğe o derece güvenle bakabiliriz"

Makamını temsili olarak teslim eden Vali Hüseyin Aksoy ise, yapmış olduğu konuşmasında şu sözleri kaydetti:

"Geleceğimiz çocuklarımız. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğe o derece güvenle bakabiliriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu önemli günü çocuklarımızın benimsemesi, özümsemesi ve cumhuriyete, milli egemenliğe sahip çıkması bakımından oldukça kıymetlidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da en iyi şekilde yetiştirmek ve onları geleceğe hazırlamak adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Bu koltuğa Eskişehir'deki çocukları temsilen oturdum"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un makam koltuğuna oturan Kerem Gürsoy, İhlas Haber Ajansı'na da özel röportaj verdi. Röportajında duygu ve düşüncelerini aktaran Gürsoy, "Burada bulunmaktan çok gururluyum. Bu koltuğa Eskişehir'deki çocukları temsilen oturdum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Koltuğa oturduğum sırada çok heyecanlandım, biraz şanslı olduğumu hissettim. Bazı talimatlarım oldu. Mesela TEKNOFEST'in Eskişehir'de yapılmasıyla alakalı, okul servislerinin daha güvenli olması için, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklarla ilgili, deprem felaketinden çıkarmamız gereken dersler olduğu hakkında ve park ve bahçelere ilişkin çeşitli talimatlarım oldu. Buradan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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