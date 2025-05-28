Kula Kaymakamlığı'na Talha Altuntaş atandı - Son Dakika
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Kula Kaymakamlığı'na Talha Altuntaş atandı

Kula Kaymakamlığı\'na Talha Altuntaş atandı
28.05.2025 02:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kula Kaymakamlığı'nda görev değişikliği gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kula Kaymakamlığı'nda görev değişikliği gerçekleşti. 24 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Kula Kaymakamı olarak görev yapan Ömer Ahmet Özdemir, Van'ın Edremit ilçesine kaymakam olarak atanırken; yerine Şırnak Vali Yardımcısı Talha Altuntaş getirildi.

Özdemir, Van Edremit'e Atandı

Kula'da yaklaşık iki yıl boyunca görev yapan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, görevi süresince ilçede birçok sosyal, kültürel ve idari projeye öncülük etmişti. Son yayımlanan kararnameyle birlikte Özdemir, Van'ın Edremit ilçesine kaymakam olarak atandı.

Yeni Kaymakam Talha Altuntaş kimdir?

1991 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Talha Altuntaş, lisans eğitimini 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürlüğü'nde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Altuntaş, aynı yıl Maliye Uzman Yardımcısı olarak Ankara'da göreve devam etti. Bu süreçte Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda da görev aldı.

2019 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Altuntaş, Pazar ve Çubuk ilçelerinde kaymakam refikliği, Taşova, Tuzlukçu ve Doğanyol ilçelerinde ise kaymakam vekilliği yaptı. 2023 yılından bu yana Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürüten Talha Altuntaş, yayımlanan son kararnameyle Kula Kaymakamı olarak atandı.

Yeni göreviyle birlikte Kula'da hizmet vermeye hazırlanan Kaymakam Altuntaş'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Politika, Yerel, Kula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kula Kaymakamlığı'na Talha Altuntaş atandı - Son Dakika

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