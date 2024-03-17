Kumluca Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Kumluca Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Kumluca Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, 'İbiş ile Memiş Mani Atışması' ve semazen gösterisi ile devam ediyor. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

17.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, "İbiş ile Memiş Mani Atışması" ve semazen gösterisi ile devam etti.

Kumluca Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği Ramazan etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak "İbiş ile Memiş Mani Atışması" ve semazen gösterisi ile buluşan ilçe halkı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na memnuniyetlerini ifade ediyor.

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkati çeken Başkan Köleoğlu da etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

"Kıymetli çocuklarımız ve kıymetli aileleri, hepinizin Ramazan şerifleri mübarek olsun. Bizim çocuklarımız, büyük ailemizin birer üyesidir. Çocuklarımıza her zaman çok değer veririz. Ramazan ayı boyunca Ramazan şenlikleri kapsamında iftardan sonra bütün programlarımız devam edecek. Bütün ailelerimize sevgilerimi sunuyorum. Biz geleneklerimize bağlı bir toplumuz. Biz Ramazanları bir araya gelmek ve güzellikleri paylaşma ayı olarak görüyoruz. İbadetlerimizi yaptıktan sonra bir arada çocuklarımızı eğlendirmiş olmanın mutluluğu paha biçilemez. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde ve etkinliklerimizde çocuklarımız çok önemli bir yere sahip, onlar bizim geleceğimizin teminatıdır. Yeter ki yüzleri hep gülsün."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kumluca Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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