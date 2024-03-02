Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Kumluca Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Coşkulu açılışa, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Demiröz, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, 27. Dönem Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 27.Dönem Antalya Milletvekili Adayı Kemal Bilal Öner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtar ve vatandaş katıldı.
"ÖNCE İNSAN DİYEREK TÜM SORUNLARI ÇÖZEN BİR KUMLUCA İTTİFAKI OLUŞTURDUK"
Başkan Köleoğlu, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"2019 yılında ittifak buluşmasıyla beraber Kumluca Belediyesi'nde göreve başladık. O dönemden bu döneme baktığımızda göreve geldiğimizden kısa bir süre sonra büyük bir pandemi koşullarıyla karşı karşıya kaldık. Sonra büyük bir sel felaketi yaşadık. Tüm büyük ailemizde tek bir kişinin burnu bile kanamdan sel afetini atlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, yardım isteklerimize bize bir baba olarak çok büyük destek verdi. Sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Atatürk Stadımızı yakın zamanda Kumluca'mıza kazandıracağız. Batı Antalya'nın en büyük camisi Büyük Kumluca Camimizi ibadete açtık. Özgür Özel başkanlığında Türkiye İttifakıyla birlikte biz de Kumluca'da ötekisi olmayan Kumluca'yı oluşturacağız. Diğer siyasi parti üyelerinden bizimle birlikte olanlar var. Kumluca'mızın gururu Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Prof. Dr. Refik Emre Altekin'e hoş geldiniz diyorum. Kumluca'mızın kalkınması için gerçekleştirdiğimiz 50 icraatlerimizi tanıttık ve broşürlerimizi dağıttık.
2. dönemimizde gerçekleştireceğimiz 36 projemizin tanıtımı için güzel bir programla yine sizlerle olacağız. 3 sac ayağı üzerine oluşturduğumuz projelerimizle bir tek hedefimiz var dedik: Kumluca'nın kalkınması için gece gündüz çalışıp Kumluca'yı mutlu bir kent haline getirip yükselteceğiz. Tüm sorunları masaya yatıracağız. Önce insan diyerek gece gündüz insanlarımızın sorunlarına çözüm getireceğiz demiştik. Kumluca İttifakı ruhuyla tüm büyük ailemizle bunu yaşıyoruz. Biz doğru olduğumuza inanıyoruz. Hem Muhittin Başkanım için hem de kendim için İleri Daima İleri diyerek oy desteklerinizi bekliyorum."
"PARTİMİZİN TEMELİNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCELERİ VAR"
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "İki ve üç kişi parti ideolojisini değiştiremez. Partimizin temelinde Mustafa Kemal Atatürk anlayışı vardır. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Partimize gelen herkese kapımız açıktır. Kumluca'nın ilk ilçe başkanıyım. Kumluca ve Antalya'mız için her zaman güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
"MUSTAFA BAŞKAN ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİ"
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı da "Mustafa Başkan Kumluca'mız için çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi. Seracılar dolusavarla kapsama alanı içinde zarar görmüyor. Ata sporumuza sahip çıkarak Orhan Okulu Tesisini Kumluca'mıza kazandırdı. Sel baskınlarının olmaması için kanallar ve arıklar temizleniyor" diye konuştu.
"ÇALIŞMALARIMIZLA HER ZAMAN KUMLUCALI HALKIMIZIN YANINDA OLDUK"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise şunları söyledi:
"Kumluca'da 41 mahallemiz için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kumluca için gece gündüz çalıştık. Kumluca'yı pilot ilçe yaparak çiftçi kart projemizi başlattık altyapı ve üstyapısıyla tüm çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kumluca kapalı devre sulama tesisi, paketleme tesisi, sosyal yardımlar ilgili her şeyi Kumluca'mızda yapmaya çalıştık."
Son Dakika › Yerel › Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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