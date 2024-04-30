KURTARAN-2024 Tatbikatı Basın ve Gözlemci Günü Sona Erdi

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Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2024 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası bitti.

Marmaris'teki Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etti. Faaliyetlere, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Bangladeş, Bahreyn, Bulgaristan, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Malezya, Mısır, Mozambik, Pakistan, Suudi Arabistan, Tayland ve Umman'dan 40 gözlemci ve subay da yer alıyor. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kurtarma ve Su Altı komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı yapılacağını belirtti. Salar, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini ifade etti. Salar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, milli kurtarma gemileriyle müdahalede bulunulacak. Tatbikatın hedef kitlesi, denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar. Tatbikata deniz kuvvetleri komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma ve yedekleme gemisi, 3 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 sat botu, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin katılacak."

KURTARAN-2024 tatbikatı kapsamında, 24 Nisan'da tatbikata katılacak tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edildiğini bildiren Salar, "Tatbikatın fiili safhası 25 Nisan'da denizaltı harekat kontrol makamınca verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Denizaltıdan personel kurtarma harekatında ilk safha olan denizaltının bulunması sonrasında komutanlığımız tarafından ilk müdahale gerçekleştirilmekte. Bu safhada dalgıçlarla 91, 1200 ve 365 metre ve uzaktan kumandalı sualtı araçları ile de 600 metre derinliğe kadar satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin transferi gerçekleştirilmekte olup, amaç satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini kurtarmaya hazır hale getirilebilmektir" diye konuştu.

Salar, harici havalandırma sisteminin, 5 atmosfer iç basınca ulaşmış ve 50 personele sahip denizaltıya 14 gün süreyle temiz hava beslemesi yaparak pis havayı egzoz edebildiğini, denizaltıdan personel kurtarma çanı ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisinden bir seferde 6 personel olacak şekilde 207 metre derinliğe kadar personel kurtarılabildiğine dikkat çekti.

Tatbikatta kapsamında rol gereği tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranmasına başlandı. Denizaltının tespit edilerek 1. Dalgıçlarla ilk müdahale gerçekleşti. Bu safhada dalgıçlarla 91, 1200 ve 365 metre ve uzaktan kumandalı sualtı araçları ile de 600 metre derinliğe kadar satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin transferi gerçekleştirdi. Yaralı halde kurtarılan personeller tedavi amacıyla hastanelere sevk edildi. Daha sonra başka bir senaryoda ise hasar alan denizaltı personelleri tahliye edilerek önce uçaktan SAT ve sağlık personeli indirilmesi gerçekleştirildi. Daha sonra ise tatbikat sona erdi. TCG Alemdar Gemisinin ise yerli ve milli oluşu dikkat çekildi.

Faaliyetler sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr.Ercüment Tatlıoğlu geminin askeri personeline hitap etti. Tatlıoğlu, personelin tatbikatının başarıyla icra ettiğini belirtti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin dalgıçlık tarihi 17. yüzyıla kadar uzandığına dikkat çeken Tatlıoğlu, "17. yüzyılda Gelibolu civarında yaptığımız dalgıçlık çalışmaları bilinmekte. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde dalgıçlarımız mayın tespit etme ve mayın ihmal etme görevlerinde bulunmuşlardır. 1885 yılında Hava kompresörleriyle imla edilen dalış cihazlarımızın envanterimize girmesiyle Kurtarma ve Su Altı Komutanlığımızın üyesi oluştu. 1889 yılında Japonya'ya gönderdiğimiz Ertuğrul Fırkateyninde de dalgıçlarımız vardı. 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız kurtaran gemisi vasıtasıyla kurtarma faaliyetlerini icra etmekteydik. Bugün itibariyle milli ve yerli olarak hem gemilerimizi hem gemilerimizin içindeki kurtarma cihazlarımızı milli ve yerli imkanlarla yaptık ve 3 adet gemimizi de Alemdar, Akın ve Işın gemimizi de bu tatbikatta Satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş 3 adet denizaltıdan personel kurtarmak için kullandık. Sevgili arkadaşlar 3 bin metre derinliğine kadar dipteki enkazları batıkları tespit etme kabiliyetine sahibiz. 600 metre derinlikteki denizaltıya oksijen imla edebilme kabiliyetine sahibiz. Atmosferik dalış elbiselerimizle 365 metreye dalıyoruz ve bildiğiniz gibi 207 metre derinliğindeki bir denizaltıdan denizaltı çanımız vasıtasıyla altışar kişi olmak üzere sata gelme su üzerine gelme kabiliyetini kaybetmiş olan deniz alttan personel kurtarabiliyoruz. Bugün bu yapmış olduğumuz tatbikatta bu imkan ve kabiliyetlerimizi kullandık. İmkan ve kabiliyetlerimizin yeterliliğini gördük. Ben tatbikatta gösterdiğimiz başarılar için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Tuğamiral Gökçen Fırat ise tatbikatın bu yıl yedincisinin düzenlendiğini anımsatarak, "2021 yılında Dynamic Monarch NATO denizaltı atama ve kurtarma tatbikatı ile birlikte yapılan tatbikata Türk Donanması 2017 yılında ev sahipliği yapmıştı" dedi.

Fırat, tatbikatın amaçlarından bahsederek, "Hepinize verimli bir tatbikat diliyorum ve eminim ki iyi işler çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA