Kütahya Belediye Başkanı Kahveci\'den Protestolara Yanıt

Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ahmet Özer'e destek amacıyla düzenlenen mitinge katıldığı için AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından protesto edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Kahveci, "Esenyut'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın davet üzerine, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek kayyum atanması sürecine, biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Ancak oradaki DEM Partinin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım" dedi.

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 45 dakika önce, Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Belediyesi'nin önünde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, il, ilçe yönetimleriyle birlikte katılmış bulunan meclis üyelerinde toplamayla bir basın açıklaması yapmışlardır. Basın açıklaması sonunda da bizlere protesto ederek, bugün 6 Kasım 2024 itibariyle yapılması gereken meclis toplantısına katılmayacaklarını ifade ederek belediyenin sahasını terk etmişlerdir. Bizleri, daha doğrusu belediye başkanını terörle iltisaklı hale getirme gayretleri içerisinde çırpınmışlardır. Mal bulmuş mağribi gibi süreçte bir malzeme bularak işleyeceklerini sandılar. Seçim döneminde de söyledim, şimdi de söylüyorum, daha sonra da söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde Eyüp Kahveci'nin PKK'yla, DEM'le herhangi bir illegal yapıyla işi olamaz. Vatanla, milletle, bayrakla sorunu olanların benimle işi olamaz. Benim de onlarla sorunum vardır. Bunu her ortamda, her platformda söyledim. Benim iki tane çizgimin olduğunu ifade ettiniz. Bunu da dile getirerek halktan algı yönetimi, o istediğimiz yönünde bir çırpınışlarını gözlemledik. Benim için iki şurada Hz. Muhammed Mustafa, milli şurada da Mustafa Kemal Atatürk vardır diye söylüyorum her ortamda. Bu iki çizginin dışında benim çizgim yoktur. Bu fikirle illegal bir partiyle iltisaklı hale getirilerek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın davet üzerine, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek kayyum atanması sürecine, biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Bir belediye başkanının görevden alındıktan sonra meclisin içinden bir başkanın seçilmesi gerekir. Terörle iltisaklıysa bırakın buna adliye karar versin. Adli süreçlerin sonucunda bu ortaya çıksın, konuşmalarınızı ondan sonra yaparsınız. Dolayısıyla bir elin parmakları gibi bir toplumda, bir ortamda farklı insanlar, farklı düşünceler olabilir. Bizi herhangi bir şekilde bunlarla iltisaklı tutmak uygun değil. Bunu net olarak ifade ediyorum. Daha önce de açıklamamı yaptım. Biz yöntemin yanlışlığına dikkat çekmek üzere oraya katıldık. Şundan son derece rahatsız olduğumu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ile, evet biz davet üzerine gittik, ancak oradaki DEM Partinin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her ortamda da söylüyorum. Çünkü ben onlarla aynı kefede bulunamam. Bunun böyle bilinmesini, bu şekilde de açıklanmasını net olarak her ortamda söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum.

Biz burada belediyenin sınırları içerisine girdikten sonra, kamu salonlarına girdikten sonra hiçbir şekilde bir siyaset yapmadım yerelde. Buranın hizmete ihtiyacı var dedim. Bugün belediye meclisinin çalıştırılmamış olması kendilerinin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bize hizmet bekliyorlar. Biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Onlar meclisi toplantı yeter sayısını sağlamaması nedeniyle meclisin tatil edilmesine vesile olmuyorlar. Gündemimiz çok yoğun, çok önemli konular var. Bugün performans göstergeleri, 2025 bütçesi ve gelir tarihe ilgili altyapıların hazırlıkları vardı. ve dolayısıyla haftaya pazartesi günü bu meclisi tekrar toplayacağız. Kütahya'ya hizmet edeceklerse o toplantıya gelecekler. Biz Kütahya'ya hizmet etmek için uğraşıyoruz. Önümüzü kesmeyecekler. Madem bu kadar Kütahya'yı seviyorlar, o zaman Kütahya'ya kararları birlikte alacağız. Hep birlikte, oy birliği ile ya da oy çokluğu ile Kütahya'nın güzel işlerine birlikte imza atalım. Ankara'dan Kanal Kütahya'nın parasının çıkmasına vesile olun. Net konuşuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA