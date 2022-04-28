Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona erdi - Son Dakika

Kütahya'da belediyenin yeni araçlarının tanıtımı, belediye binası önünde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nde kiralık araç döneminin sona erdiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylar içinde tanıtımı yapılan 11 hizmet aracına ilave olarak bugün de 35 adet aracı tanıtımı belediye hizmet binası önünde yapıldı. Tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesine kazandırılan araçlarla birlikte kiralık araç devrinin sona erdiğini söyledi. Başkan Işık, "Kadir gecesinin nasip olduğu bir gecede çok hayırlı bir hizmet için bir aradayız. 2022 yılı bütçesinden şehrimize kazandırdığımız 11 tanesini daha önce tanıttığımız toplam 45 adet olmak üzere bugün de 34 adet aracımızın tanıtımı için buradayız. 2019 yılında günümüze Kütahya Belediyemize hizmet aracı, iş makinası olmak üzere toplam 109 adet sıfır kilometre Kütahya Belediyesinin öz malı, Kütahya'nın öz malı, araçları kazandırdık. 2 adet siparişimiz var. Dolayısı ile 111 adet aracı geride bıraktığımız 3 yıl içinde kiralık araçlar yerine, belediyenin öz malı olarak kullanılacak şekilde yeniledik. Bugüne kadar KDV dahil toplam 37,5 milyon TL satın alma bedeli ödeme yaptık. Bugünkü değer ile 55 milyon lira" dedi.

Başkan Işık, konuşmasında "Milletimin parası milletimin hizmetine harcanacak şekilde yapılan planlama ile yerli yerinde kullanılıyor. Aksi takdirde bu paraları yine ödeyecektik ama birkaç yıl kiralama süresi sonucunda bu işlemi tekrarlamak zorunda kalacaktık. Şimdi ekonomik ömrü en az 10-15 yıl olarak kullanılacak. Kimseye eyvallahımız kalmayacak. Belediye koridorlarında kiralık araç ihalesi kavgası yaşanmayacak. Hedefimiz hiçbir aracın kiralık olarak belediyemizde kalmaması" ifadelerine yer verdi.

"Araçlarımızın kazası belasız bir şekilde hizmet vermesini diliyorum"

Alınan araçlarla birlikte Kütahya Belediyesi'nin araç parkurunun 350 olduğunu ifade eden Başkan Işık, "İlk parti biliyorsunuz çöp araçlarını yenilemiştik. Toplamda 278 araç, 72 iş makinası olmak üzere belediyemizin araç ve iş makinası parkı 350'ye çıkmış oldu. Biz kiralık araçların önüne pankartlar asarak günlerce şehir meydanında gösteri yapmadık. 30 Nisan Cumartesi günü şehrimize bir konvoy ile 2022 yılında belediyemize kazandırdığımız 45 aracın tanıtımı için bir tur yapacağız. Vatandaşımız da görsün. Verdiği vergini, ödediği su parasının nereye harcandığını görmesi açısından, şehrimizin bayram öncesi moral kazanması için bu tura ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, araçlarımızın kazası belasız bir şekilde hizmet vermesini diliyorum" dedi.

Araç tanıtım programına, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı belediye birim müdürleri ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA