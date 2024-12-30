Kütahya'da "Filistin Kongresi" düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da "Filistin Kongresi" düzenlendi

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Kütahya'da "Filistin Kongresi" düzenlendi Vali Musa Işın: "Allah'ın izniyle Filistin, zalimlerin elinden kurtulacaktır.

30.12.2024 01:05  Güncelleme: 01:19
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Kütahya'da "Filistin Kongresi" düzenlendi

Vali Musa Işın: "Allah'ın izniyle Filistin, zalimlerin elinden kurtulacaktır. Bu zulüm, bir gün kendi sahiplerini yok edecektir"

KÜTAHYA - Kütahya'da Vali Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla Filistin Kongresi düzenlendi.

Program, milli marşların okunması ve şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını, video kaydıyla Gazze'nin "Cesur Gazze'nin Kızı" olarak bilinen Nusayrat Belediye Başkanı Mühendis Nejvan Ebu Şemale yaptı. Ardından Filistinli Öğrenciler Genel Birliği Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Genel Başkanı Dr. Nada Jaradat, katılımcılara verdikleri destekler için teşekkür etti.

Filistin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aymen Elhile ise yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin bir direniş davası olduğunu vurgulayarak, "Filistin halkı, yüz yılı aşkın bir süredir zulüm altında. Şu anda Filistin, en zor ve tehlikeli dönemlerinden birini yaşıyor. 45 binden fazla şehit var, bunlardan 17 binden fazlası çocuk, 12 binden fazlası ise kadın" dedi.

Konuşmasının sonunda, Vali Musa Işın ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Biz bin yıldır İslam'a hizmet eden aziz bir milletiz"

Vali Musa Işın, Filistin'in sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını belirterek, "Filistin, bütün İslam aleminin meselesidir. Filistin, tüm Müslümanların vicdanlarında bir yara, bir hicran gibi atmaktadır. Şu anda orada 50 bine yakın kardeşimizin şehadetini gözlerimizle gördük. İnşallah bu acı son bulacaktır. Zulüm döner, zalimi ezer. Allah onları lanetlemiştir ve bunlar da Allah'ın lanetine uygun işler yapmaktadır. Adeta bağırmaktadırlar: 'Biz lanetli bir milletiz' diyorlar. Onun gereğini yapıyorlar. Cenab-ı Hak zalime izin vermez, mutlaka zalimi cezalandırır. Bu zulüm bir gün bitecektir. Cenab-ı Hak buna izin vermeyecek ve bunları mutlaka kendi kanlarında boğulacaktır. Türkiye 100 yaşındadır, 50 yıldır terörle boğuşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bağımsız, özgür, demokratik bir ülke olduğu için bugün mazlumların yanındadır, Filistin'in yanındadır. Türkiye'yi yönetenler dış güçlere değil, sadece halkına karşı sorumludur. Biz esarete boyun eğmeyen bir milletiz, Türk milleti olarak. Biz bin yıldır İslam'a hizmet eden aziz bir milletiz. Ölümden korkmayanlar, her türlü zaferi kazanırlar. Allah'ın izniyle zafer, Filistin devletinin olacaktır. Bu aziz millet, bu aziz ümmet ayağa kalkacaktır. Türkiye bugün hem demokrasisiyle, zenginliğiyle, güçlü ekonomisiyle ayağa kalkmıştır. Güçlü ordunuz varsa, güçlü ekonominiz varsa, kimse sizinle uğraşamaz. Filistin'de bir kan akıyorsa, bu kan bizim kanımızdır. Suriye'de akıyorsa, bu kan bizim kanımızdır. Samimiyetle, Allah rızası için davaya sahip çıkmak lazım. Milletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, Allah için bir araya gelmemiz gerekiyor. Aziz Filistinli kardeşlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Filistin halkı çok büyük bir cesaret örneği gösterdi, büyük bir kahramanlık gösterdi. Şehit düştüler ama yine de topraklarını bırakmadılar, dimdik ayakta durdular. Allah Filistin halkına zafer nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Program, Gazze'deki durum, yaralıların Gazze'den Türkiye'ye çıkarılma süreci ve tedavi aşamalarını anlatan bir video ile devam etti.

Prof. Dr. Hüsamettin İnanç, "Ortadoğu Nasıl Dizayn Edilecek? Türkiye Ortadoğu'ya Ne Vaat Ediyor?" konulu bir konuşma yaptı. Ardından Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, "Filistin Meselesinin Geçmişten Bugüne Gelişim Aşamaları" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Filistin Kongresi' düzenlendi - Son Dakika

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