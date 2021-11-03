Kütahya'da haftalık vaka oranında düşüş - Son Dakika

Kütahya'da haftalık vaka oranında düşüş

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs vaka haritasına göre Kütahya'da 403,16 olan haftalık vaka oranı 315,94'e geriledi ancak haftalık vaka oranı halen yüksek seviyede olmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir oldu. Haftalık vakada zirve Karabük olmakla beraber vaka oranı 552,92 olarak görüldü. Haftalardır yükselişi süren vaka oranlarında azalma görülen Kütahya'da ise 16-22 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka oranı 315,94'e geriledi. Kütahya bu sonuç ile Ege bölgesinde yüksek vaka oranına sahip il olmayı sürdürürken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çektiler.

Bu arada, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiği belirtildi.