Kütahya\'da Özel Halk Otobüsleri Temsilcileriyle Toplantı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen özel halk otobüsleri temsilcilerini belediyede ağırladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Isparta, Fethiye, Bitlis, Kırşehir, Düzce, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt ve Gaziantep Özel Halk Otobüsleri Kooperatif ve Oda başkanları ile Kütahya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mestan Kocaadam, Başkan Kahveci ile bir araya geldi.

Başkan Kahveci, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederken, görüşmede ulaşım faaliyetleri, halk otobüsçülerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine verimli değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Başkan Kahveci, "Hizmetleri geliştirmek ve şehrimizdeki ulaşımı daha iyi hale getirmek için yapılabilecekleri konuştuk. Katkılarından dolayı tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA