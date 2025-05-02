Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Temsilcileriyle Toplantı - Son Dakika
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Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Temsilcileriyle Toplantı

Kütahya\'da Özel Halk Otobüsleri Temsilcileriyle Toplantı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen özel halk otobüsleri temsilcilerini ağırladı. Ulaşım sorunları ve çözüm önerileri üzerine verimli değerlendirmeler yapıldı.

02.05.2025 18:28  Güncelleme: 18:33
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen özel halk otobüsleri temsilcilerini belediyede ağırladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Isparta, Fethiye, Bitlis, Kırşehir, Düzce, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt ve Gaziantep Özel Halk Otobüsleri Kooperatif ve Oda başkanları ile Kütahya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mestan Kocaadam, Başkan Kahveci ile bir araya geldi.

Başkan Kahveci, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederken, görüşmede ulaşım faaliyetleri, halk otobüsçülerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine verimli değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Başkan Kahveci, "Hizmetleri geliştirmek ve şehrimizdeki ulaşımı daha iyi hale getirmek için yapılabilecekleri konuştuk. Katkılarından dolayı tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Temsilcileriyle Toplantı - Son Dakika

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