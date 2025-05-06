Kuzey Kıbrıs\'ta İlk TEKNOFEST

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye ve KKTC'den çok sayıda kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki birikimiyle göz doldurdu.

Festival süresince ATÜ standı büyük ilgi görürken, ATÜ heyeti önemli temaslarda da bulundu. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek ve Teknofest Koordinatörü Doç. Dr. Tahir Durhasan öncülüğündeki üniversite heyeti, TEKNOFEST sahasında çok sayıda üst düzey isimle bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eski Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, ASFAT (Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş gibi önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirildi.

"Gençliği bilim ve teknolojiyle buluşturduk"

Festivalin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, "Bu yıl ilk kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e katkı vermek bizim için hem gurur hem de büyük bir sorumluluktu. Öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle ve yöneticilerimizle burada yer alarak bilimin, teknolojinin ve stratejik iş birliklerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı. - ADANA