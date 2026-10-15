Lauren Booth BTÜ\'de kimlik ve inanç üzerine konuştu, Gazze\'yi anlattı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 7. sezon 69. bölümünde İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth, "What Is Your Identity?" başlıklı konuşmasıyla kimlik kavramını, bireyin kendini tanıma sürecini ve manevi değerlerin kimlik oluşumundaki rolünü ele aldı. İslamiyet'i seçme sürecini ve Gazze deneyiminin bu yolculuktaki etkisini de anlatan Booth, inancın insanın kimlik arayışındaki önemine dikkat çekti.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Kimliğin bireyin kendisini nasıl tanımladığını, yaşam tercihlerini ve geleceğe yönelik kararlarını nasıl şekillendirdiğini anlatan Lauren Booth, modern dünyada kimlik arayışının giderek karmaşıklaştığına dikkat çekti. Booth, kimliğin yalnızca kişinin kendisini başkalarına nasıl tanıttığıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün sizin kimliğiniz konusunda nerede olduğumuzu keşfetmekle ilgileniyoruz. Kimliğimiz bizi nasıl etkiler, kendimizi nasıl tasvir ederiz ve kimlik kavramı bizi şimdi ve gelecekte nereye götürecek?" ifadelerini kullandı.

"Yanlış bir kimliği sürdürmek, her gün yalan bir hayat yaşamak gibidir"

Bireyin kendisini tanıması ve olduğu kişiyle dışarıya yansıttığı kimlik arasında tutarlılık kurmasının önemini vurgulayan Booth, toplumsal beklentilere uyum sağlamak amacıyla farklı biri gibi davranmanın kişiyi zamanla yıpratabileceğini söyledi. İnsanların kendilerini tanıtırken samimi olmak yerine etkileyici görünmeye çalışabildiğini belirten Booth, "Herkes gibi olmaya çalışmak, uyum sağlamak Bunun bir sorunu var. İnsanlar kendilerini yanlış tanıttıklarında, kimliklerinin dışında bir görüntü sergilediklerinde bu çok yorucu olur. Yanlış bir kimliği sürdürmek, her gün yalan bir hayat yaşamak gibidir" dedi.

"Sahte kimlikler mutsuzluğa yol açar"

Sosyal medyanın bu durumun görünür hale geldiği alanlardan biri olduğunu dile getiren Booth, dijital mecralarda sergilenen kusursuz yaşamların gerçeği her zaman yansıtmadığına dikkat çekti. Mükemmel evlilikler ve çocuklar üzerinden oluşturulan ideal yaşam görüntülerinin zaman zaman gerçeği gizleyebildiğini ifade eden Booth, bireyin kendisini başkalarının beklentilerine göre tanımlamasının mutsuzluğa ve özgüven kaybına yol açabileceğini belirtti.

"Uyum sağlamak için 13 yıl boyunca sahte bir kimlikle yaşadım"

Kendi yaşam deneyimlerinden örnekler paylaşan Booth, kimlik arayışının kişisel bir yolculuk olduğunu vurguladı. Ailesinin dini inançlardan uzak bir yaşam sürdüğünü ve kendisinin de bu ortamda yetiştiğini anlatan Booth, zaman içinde kendi kimliğini sorgulamaya başladığını ifade etti. Kimliğin bireyin doğduğu çevre, kültür, deneyimler ve seçimlerle şekillendiğini belirten Booth, insanın kendisini tanıması için hayatına yön veren değerler üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi. Kimliğin yalnızca toplumsal aidiyetlerle açıklanamayacağını belirten Booth, bireyin yaşamını anlamlandıran temel değerlerin bu süreçte belirleyici olduğunu dile getirdi.

"Kimlik, bu dünyadaki en değerli varlığınızdır"

Manevi kimlik ve inanç konularına değinen Booth, insanın yaşam amacını sorgulamasının kendisini tanıma sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Modern dünyada bireyin kimliğini yalnızca harici başarılar ve toplumsal kabuller üzerinden tanımlamasının yetersiz kalabileceğini belirten Booth, "Bu dünyada hiçbir şey tesadüfi değildir. Sizin yolculuğunuz kimliktir. Hayatınızın bu döneminde manevi kimliğinizi inşa etmek için yol alıyorsunuz" dedi.

"Hayattaki amacınızı bilmelisiniz"

İnsanın nereden geldiğini, neden yaşadığını ve yaşamının amacını sorgulamasının önemine işaret eden Booth, "Neden doğduğumuzu anlamazsak, nereden geldiğimizi ve bir sonraki durağımızın ne olduğunu bilmiyorsak bu oldukça korkutucu. Burada olmanın nedenini bulmalısınız. Neden hayattayım ve amacım ne, bunu derinden hissetmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"Maneviyattan güç alın"

İslamiyetin insanın doğuşu ve yaşam amacı konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Booth, bireyin kendisini olduğu gibi kabul etmesinin, temel değerleriyle bağ kurmasının ve inancına uygun yaşamasının önemini vurguladı. Ailenin ve toplumsal çevrenin insanın kimlik oluşumunda etkili olduğunu ancak bireyin kendisini başkalarıyla kıyaslamak zorunda olmadığını belirten Booth, insanın yaşamını anlamlandırırken manevi değerlerden güç alabileceğini dile getirdi.

Gazze deneyimi İslamiyet yolculuğunda dönüm noktası oldu

İslamiyetle tanışma sürecini de anlatan Lauren Booth, Gazze ziyaretinin dünya görüşünde önemli bir değişime yol açtığını belirtti. 2008 yılında Gazze'yi tanımaya başladığını ve Özgür Gazze Hareketi'ne katıldığını anlatan Booth, Ramazan ayında Gazze'de bulunduğu dönemin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Gazze'de karşılaştığı insanların yaşadıkları ağır şartlara rağmen inançlarını ve umutlarını korumalarından etkilendiğini belirten Booth, insanların yaşadıklarını yalnızca acı ve kayıp üzerinden değerlendirmediğini, Allah'a duydukları güveni de dile getirdiklerini söyledi. Booth, bu deneyimin kendisini İslam'a yönelttiğini de vurguladı. Gazze'de tanıştığı bir kadından örnek veren Booth, dışarıdan bakıldığında sahip olduğu maddi imkanlar sınırlı olsa da kadının mutluluğunun ve hayata yaklaşımının kendisini etkilediğini anlattı. Bu deneyimin, mutluluğun yalnızca maddi şartlarda ölçülemeyeceğini gösterdiğini belirten Booth, insanın yaşamını hangi değerler üzerine kurduğunun önemine dikkat çekti.

"Şükretmek ve dürüstlük en önemli şeylerden"

Şükretme, dürüstlük ve manevi değerlere bağlılık konularına da yer veren Booth, bireyin sahip olduklarının farkına varmasının ve yaşamındaki anlamı keşfetmesinin önemini vurguladı. Katılımcılara kendi kimlikleri üzerine düşünme çağrısında bulunan Booth, kimliğin yalnızca kişinin kendisini nasıl tanıttığıyla değil, hangi değerleri benimsediği ve hayatını hangi amaç doğrultusunda sürdürdüğüyle de şekillendiğini ifade etti.

Soru- cevap bölümüyle devam eden program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın İngiliz gazeteci ve aktivist Lauren Booth'a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.