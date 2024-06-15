Limak'ın Bodrum'daki Projesine Yöre Halkı Tepki Gösterdi: "Hukuki Mücadeleyi Başlatacağız"

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ESMA TURAN

(MUĞLA)- Limak tarafından Bodrum'da orman ve sit alanında yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi. Bölge halkı projeye karşı hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, "Bu kararı bölgede yaşayan, doğayı koruyan ve faydalanan Çiftlik, Kızılağaç ve Bodrum halkı olarak kabul etmiyoruz. Gelen Kuyu, tüm Bodrum halkınındır ve halkın kalacaktır. Bu sebeple, yüce Türk adaletine güveniyor ve gerekli her türlü hukuki mücadeleyi başlatacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

Limak tarafından Bodrum'da orman ve sit alanında yapılması planlanan ve "ÇED gerekli değildir" kararı verilen Turizm Konaklama Tesisi Projesine karşı bir araya gelen bölge halkı ve avukatları, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Remzi Kazmaz, proje hakkında hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bodrum'a bağlı Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde 36 bin 220 metrekarelik ormanlık alanda yapmayı planladığı "Turizm Konaklama Tesisi" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasını 4 Aralık 2023'te Muğla Valiliği'ne sunmuş ve 8 Aralık'ta ÇED süreci başlatılmıştı.

ÇED sürecinin başlamasının ardından Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı, mahallelerinde denize ücretsiz bir şekilde girebildikleri yer olan Gerenkuyu'ya yapılacak projeye karşı çıkmış ve "ÇED raporunun" olumlu çıkması durumunda iptali için dava açılacağını duyurmuşlardı.

Orman ve sit alanında yer alan projeye, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24 Nisan'da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Karar, Bodrum Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 17 Mayıs'ta duyuruldu.

Limak 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsisi' kapsamında ihalesi yapıldı ve yatırımcı Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleyi kazandı. Buna göre şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı. Şirket, 354 milyon lira yatırımla 312 ada 1 parselde bulunan 36 bin 220 metrekarelik araziye 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapmayı planlıyor. Turizm tesisinde konaklama birimlerinin yanı sıra; havuzlar, ana restoranlar, alacarte restoranlar, lobi bar, havuz barı, fitness, sauna, spa, teknik alanlar, depo ve idari ofisler gibi birimler yer alacak.

Bölge halkı projeye karşı

Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler, turizm tesislerine karşı değiliz. Ancak, doğru yerlerde, yasalara ve koşullara uygun olarak yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm alanı olarak belirlenmiş olan ve 1 nolu özel parsel olarak tanımlanan, denizden yola kadar 36 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilmek istenmektedir. Söz konusu 1 nolu parsel, 1570 metrekarelik 312 ada 1 parsel ile beraber, yolun üstünden yola kadar ve parselin altında sahile kadar olan alanlarla birlikte 36 bin metrekareye çıkartılmış proje alanıdır. Bu ilgili parselin dışında kalan 20 bin metrekarelik alan, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan alanlardır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları olup herkesin doğrudan kullanmasına ve yararlanmasına açık alanlardır. Özel mülkiyete elverişli olmayan alanlar olarak tarif edilir. Bu alanlar hiçbir şekilde herhangi bir şahsa veya şirkete verilemez, devredilemez.

"Hukuki mücadeleyi başlatacağız"

Dolayısıyla, bu alanın florası ve kullanım şekli, ilgili kurumların ve bölge halkının görüşleri alınmadan, hatta yok sayılarak, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur kararı verilmiştir. Bu kararı bölgede yaşayan, doğayı koruyan ve faydalanan Çiftlik, Kızılağaç ve Bodrum halkı olarak kabul etmiyoruz. Gelen Kuyu, tüm Bodrum halkınındır ve halkın kalacaktır. Bu sebeple, yüce Türk adaletine güveniyor ve gerekli her türlü hukuki mücadeleyi başlatacağımızı ilan ediyoruz."

Avukat Kazmaz: "Bırakın adrese teslim projeleri"

Köylülerin avukatı Remzi Kazmaz ise "Yetkililere sesleniyorum, bırakın, adrese teslim projeleri. Uğruna rant sağlamak için sermaye peşkeş çekmeyi bırakın. Bodrum bir turizm kentidir ve burada yaşayan insanlar, bu tür projelere karşıdır. Yaşam alanlarımızın üzerinde bu türlü projeleri kurmayın. Turizm alanında yapacağınız yatırımlara her zaman hazırız. Bu nedenle, adrese teslim projelere son diyoruz. Çünkü bu projelere karşı Bodrum halkı ve Bodrum sevdalıları her zaman dik duracak" diye konuştu.

Limak: "Yeni imar planı talebimiz olmayacak"

Limak İnşaat tarafından "ÇED gerekli değildir" kararının ardından ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "İhale şartnamesinde söz konusu arazinin imar planının 2010 yılında onaylandığı ve plan kararının 'turizm tesis alanı ve günübirlik tesis alanı' olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, şirketimiz 2010 yılında imar planı yapılıp onaylanmış ve 2023 yılında Bakanlık tarafından ihaleye konu edilmiş bir alanın tahsisine hak kazanmıştır. Şirketimiz, bu alan üzerinde gerçekleştireceği yatırım için imar planı yapmak, yaptırmak veya yapılmasını talep etmek gibi bir sürece girmeyecektir. Proje alanının imar planı 2010 yılında yapılıp onaylanmıştır ve şirketimiz, onaylı imar planı, plan notları ve ilgili mevzuata göre yatırımına hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.