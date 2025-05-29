Madran Dağı'ndaki RES Projesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Madran Dağı'ndaki RES Projesine Tepki

Haberin Videosunu İzleyin
29.05.2025 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Madran Dağı\'ndaki RES Projesine Tepki
Haber Videosu

Aydın'da planlanan rüzgar enerjisi santrali projesi, çevreciler tarafından doğaya zarar vereceği gerekçesiyle protesto ediliyor.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Madran Dağı'nda planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi, çevrecilerin tepkisiyle karşılandı. "Doğayı talan ettirmeyeceğiz" diyen aktiviteler, yüzlerce ağacın kesileceğini, endemik türlerin yok olacağını ve Türkiye'nin içme suyunun yüzde 12'sini sağlayan kritik kaynakların tehdit altında olduğunu vurgulayarak, projenin durdurulmasını istiyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Madran Mahallesi'nde kurulması planlanan RES projesi kapsamında bölgede keşif gerçekleştirildi. Jandarma ve eşliğinde Madran Dağı'na çıkan keşif heyeti, santralin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Keşif sırasında Aydın ve Alamut'dan gelen çevre koruma platformları, projeye pankartlar ve sloganlarla tepki gösterdi. Santralin inşa edileceği alanda çok sayıda ağacın kesileceğini savunan çevreciler, projenin doğaya geri dönülmez zararlar vereceğini vurguladı.

Jandarma ekipleri, gerginlik çıkma ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevre koruma platformu üyeleri, yaptıkları açıklamalarla projenin durdurulmasını istediler.

"Bu tür projelerin doğayı tahrip etmeyecek alanlarda yapılmasını bekliyoruz"

Alamut Mahallesi'nde yaşayan Akçay Havzası ve Madran Dağı Çevre Koruma Derneği Başkanı Bilsay Kıvrak, yaptığı açıklamada, bölgede yetişen endemik bitkiler ile kestane ve ceviz ağaçlarının RES nedeniyle yok olmasından endişe ettiklerini söyledi. Kıvrak, "Rüzgar enerjisine karşı değiliz, ancak bu tür projelerin doğayı tahrip etmeyecek alanlarda yapılmasını bekliyoruz. RES'lerin kurulduğu alanlarda 300-400 metre çapta hiçbir endemik bitki yetişmiyor" dedi.

Dernek üyesi Ali Candan ise enerji ihtiyacının farkında olduklarını ancak doğaya zarar veren projelere karşı durduklarını belirterek, "Bizim mücadelemiz doğayı talan etmeye karşı. Burada yüz yıllardır yaşayan halkın yaylalıkları, meyve ağaçları ve geçim kaynakları bu projelerle yok olacak. Bozdağ bölgesindeki 40-50 köy doğrudan etkilenecek" dedi.

"Bu ormanlar Türkiye'nin suyunu besliyor"

Zeynep Dilek Kıvrak ise ormanların varlığı sayesinde kar yağışı oluştuğunu ve bu karın Türkiye'nin önemli su kaynaklarından biri olan Madran Suyu'nu beslediğini hatırlatarak, "Bu ormanların yok edilmesi, su kaynaklarının da tükenmesi demek. Biz sadece kendi köyümüz için değil, tüm Türkiye'nin suyu için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirvan Yetkin de projeye tepkisini, "Gelecek olan rüzgar gülleri için yüzlerce ağacın kesileceğini biliyoruz. Havamız, suyumuz, toprağımız kirlenmesin diye buradayız. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

"Ulusal bir tehdit"

Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Beygül, projelerin Aydın'ın kar yağan tek bölgesi Madran Dağı'nı hedef aldığını vurgulayarak, "Kar yağmazsa su olmaz. Bu dağlar Kemer, Topçam ve Çine barajlarını besliyor. Türkiye'nin içme suyu kaynaklarının yüzde 12'si buradan sağlanıyor. RES ve ardından yapılacak maden çalışmaları, patlatılan dinamitler bu kaynakları yok edecek. Bu sadece çevresel değil, ulusal bir tehdittir" diye konuştu.

TEMA Vakfı Aydın Temsilcisi Mehmet Özdemir ise "Ormanları yok ederek yalnızca hayvanların değil, kendimizin de yaşam alanını yok ediyoruz. Zenginler ve iş insanları bu doğa talanından vazgeçmeli. Yok ederlerse kendileri de yok olacak" ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan çevreciler, keşif öncesinde yetkililere bir kez daha seslenerek, doğayı ve su kaynaklarını koruyacak kararlar alınmasını talep etti. Çevre dernekleri, projeye karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Enerji, Çevre, Hukuk, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madran Dağı'ndaki RES Projesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

11:19
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor İlk toplantının tarihi belli oldu
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
11:13
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:35:34. #7.13#
SON DAKİKA: Madran Dağı'ndaki RES Projesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.