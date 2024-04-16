Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 17 Milyar TL - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 17 Milyar TL

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.

16.04.2024 18:56  Güncelleme: 19:02
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını dolayısıyla kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını söyledi. Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğunu açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda bir önceki Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu borcun artmasına sebep şeylerden biri; yani biz kaynak arayışına girdik. Burada açık açık söylemem lazım buraya geldiğim ilk gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı çek ve krediyle, 85 milyonu kredi kullanarak ödedik yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecektik. Dolayısıyla ne yapabiliriz, bunu nasıl ödeyebiliriz arayışına geçtik. Dedik ki gayrimenkullerimiz nelerdir; bunlardan birkaç tane satabilirsek, belki durumu düzeltiriz. En azında rutinlerimiz şey yaparız. Ankara'yla temasa geçip, orada kaynak gelene kadar bunlarla ilgili başlangıç yapmış oluruz diye düşündük ama maalesef burada da kaynak bulamadık."

DİĞER BORÇLAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğu da kamuoyu ile paylaşıldı. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MASKİ ) borcu ise 3 milyar 631 milyon 872 bin TL olarak açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan diğer şirketlerin borcu ise şöyle:

ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL

BELSOS: 10 milyon 764 bin TL

MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL

MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL

MESTON: 581 milyon 840 bin TL

KÜLTÜR A.Ş.: 18 milyon 195 bin TL

MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL

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Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin Borcu 17 Milyar TL
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 17 Milyar TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 17 Milyar TL - Son Dakika
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