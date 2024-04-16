Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını dolayısıyla kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını söyledi. Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğunu açıkladı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda bir önceki Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bu borcun artmasına sebep şeylerden biri; yani biz kaynak arayışına girdik. Burada açık açık söylemem lazım buraya geldiğim ilk gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı çek ve krediyle, 85 milyonu kredi kullanarak ödedik yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecektik. Dolayısıyla ne yapabiliriz, bunu nasıl ödeyebiliriz arayışına geçtik. Dedik ki gayrimenkullerimiz nelerdir; bunlardan birkaç tane satabilirsek, belki durumu düzeltiriz. En azında rutinlerimiz şey yaparız. Ankara'yla temasa geçip, orada kaynak gelene kadar bunlarla ilgili başlangıç yapmış oluruz diye düşündük ama maalesef burada da kaynak bulamadık."
DİĞER BORÇLAR
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğu da kamuoyu ile paylaşıldı. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MASKİ ) borcu ise 3 milyar 631 milyon 872 bin TL olarak açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan diğer şirketlerin borcu ise şöyle:
ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL
BELSOS: 10 milyon 764 bin TL
MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL
MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL
MESTON: 581 milyon 840 bin TL
KÜLTÜR A.Ş.: 18 milyon 195 bin TL
MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL
Son Dakika › Yerel › Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 17 Milyar TL - Son Dakika
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal, halkın yoğun alkışları eşliğinde adliye binası önünde konuşma yaptı ve görevine başladığını duyurdu.
Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.
31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarılıyor. Belediyenin yeni başkanı Selçuk Yıldız, gelişmeyi "Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, belediyenin hizmet kalitesini artırarak kentteki yaşam kalitesini yükselteceklerini söyledi.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?