Malatya\'da depremzedelerin tepkisi: Köy evleri fay hattına çok yakın yapılıyor

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(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde köy evlerinin yapımı için seçilen alan köylülerin tepkisine neden oldu. Bölge sakinlerinden Hasan Aşkın, "Görüyorsunuz üç dere yatağı, heyelan bölgesi, çığ bölgesi, kolavyel toprak, fay hattına yakın. Her şey somut ve açık ortada. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Acilen bu işin önlemini alın. Burada üstelik köylünün ekonomisine darbe vuracaktır. Köylüler buradan göç etmeye mecbur kalacaktır" dedi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yerle bir ettiği Malatya Kurucaova'da 48 kişi yaşamını yitirdi. Depremin üzerinden 14 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın köy evi yapımı için belirlediği alanın, fay hattına çok yakın olması ve tarım arazisi olarak kullanılması köylülerin tepkisini çekti. Köylüler, bakanlığın bu karardan vazgeçerek köy evlerinin zemini sağlam bir yere yapılmasını istiyor.

"BU BİR CİNAYETTİR. 48 KİŞİ BURADA HAYATINI KAYBETTİ. YANİ ZEMİN UYGUN DEĞİL"

Kurucaova'da evlerin yapılmak istendiği tarlalarda bir araya gelen vatandaşlar adına konuşan Hasan Aşkın durumu şöyle anlattı:

"1971 ve 74'te AFAD tarafından köyümüz kuruldu. AFAD tarafından yapılan evlerle köy buraya göç etti. 1986 Sürgü depreminde ise AFAD'ın 1974'te yaptığı evler yıkıldı, 1986'da tekrar yapıldı. 1986'da yapılan evler ise bu 6 Şubat depreminde yine yıkıldı. Bunun sebebi ise yer bilimcilerin anlattığına göre köyümüzün ovanın ortasında kurulu olması. Köyümüz tarıma elverişli, bina yapımına uygun değildir. Köyümüz iki dağın arasıdır. DAF buradan geçiyordur. Görüyorsunuz. Dağlar karşıdan patladı. Sondajlarımız yıkıldı. Tarlalarımızın bazı yerleri yükseldi, bazı yerleri alçaldı. Biz bunları kepçeyle düzelttik. Sondaj vuruyoruz, 50 metrede saniyede 30 litre su çekiyoruz. Kolavyel topraktır, 70 ile 100 metre arasında dolgudur. Yani o kadar somut deliller var ki; 2006'da yer bilimcilerin burada akademik bir çalışma sonucu buranın kesinlikle riskli bölge olduğunu döne döne anlatıyor. Yani somut bilgilere dayanarak biz bunları söylüyoruz. Oysa şu an 7'nci ayda başka yerler belli olduğu halde bundan 2 ay önce öğrendik ki buraya bantlar çekiliyor, buraya ev yapmayı düşünüyorlar. Bu yüklenici firmayla mı, nelerle biz bilmiyoruz. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek şeyler yapılıyor. Bu ovalara ev yapılır mı? Devlete burada yük oluyorlar. 50 yılda 3 defa AFAD tarafından buraya ev yapılıyor. Sağlam zeminlerimiz var. Size oraları gösterebiliriz. Kayalık yerlerimiz var. Devlet burada yanlış örnek oluyor. Biz dağlara ev yapmak istiyoruz, onlar ise ovaları bize tavsiye ediyorlar. Bu bir cinayettir. 48 kişi burada hayatını kaybetti. Yani zemin uygun değil."

"KURUCAOVA ENDİŞELİ, NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

Yetkilere seslenen Aşkın "Bir daha böyle sorunlarla karşılaşmayalım. Görüyorsunuz üç dere yatağı, heyelan bölgesi, çığ bölgesi, kolavyel toprak, fay hattına yakın. Her şey somut ve açık ortada. Bu benim amcamın oğludur. Depremde annesini babasını kaybetti. Evini kaybetti, traktörünü kaybetti. Bütün ekim, mahsulünü kaybetti. Yani bir daha böyle durumların yaşanmasını istemiyoruz. Bu bir cinayettin, ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Acilen bu işin önlemini alın. Burada üstelik köylünün ekonomisine darbe vuracaktır. Köylüler buradan göç etmeye mecbur kalacaktır" dedi.

Bir vatandaş, "Şu dağa bak. Şu dağla bizim aramızda 500 metre yok. Fay hattı orada patladı, alev çıkan yer oradır. İnanın ki benim de burada bir hat arazim yoktur ama bu vatandaşlara yazıktır yani" diye konuştu.

Diğer bir yurttaş "Şimdi her yerde tepelere, yöreplere yapılıyor da zemini sağlam olan yerlere, burası hem jeolojik mühendisleri tarafından çürük raporu verilmiş, ayrıyeten tarım alanı, millet geçiniyor, buraya 200 ev yapılacaksa 100 ev de mağdur olacak" şeklinde konuştu.

Kurucaova sakinleri olan ve yetkililere seslenen kadınlar ise dağlık alanlar dururken köy evlerinin tarlalarına yapılmasına anlam veremediklerini, evlerin dağlık alanlara yapılması gerektiğini dile getirdi.